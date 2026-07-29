CONAR se defiende ante posible denuncia penal de los Socios de Alianza Lima por sus errores

Después de la poderosa alerta que mostraron los Socios de Alianza Lima. Contra CONAR, salió una respuesta por parte de los árbitros peruanos.

El clima en el fútbol peruano volvió a encenderse. Luego de una jugada que desató la indignación del cuadro blanquiazul en Cutervo, la tensión entre Alianza Lima y la CONAR (Comisión Nacional de Árbitros) escaló a niveles inéditos, rozando los tribunales de justicia ordinaria.

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Ante la amenaza de que el conflicto arbitral trascienda la cancha y llegue al ámbito judicial, el organismo rector del arbitraje nacional decidió romper el silencio con un contundente comunicado.

CONAR presenta comunicado sobre la posible denuncia en su contra. (Foto: X).

Un codazo no cobrado en contra de Alianza Lima

Todo se desencadenó durante el encuentro entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos. Transcurría el minuto 62 cuando el atacante Jairo Vélez disputó un balón dentro del área rival con el defensor Alexis Cossio.

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En la acción, el zaguero cutervino impactó con el codo el rostro del jugador aliancista, dejándolo tendido en el césped. A pesar de la gravedad de la toma y tras revisar la jugada en la pantalla del VAR, el árbitro principal Augusto Menéndez resolvió que no existió infracción, desatando la furia de la delegación victoriana.

“Buscamos dejar un precedente y exigir que se divulguen los audios del VAR para conocer el criterio de la terna arbitral”, señaló Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo íntimo, al anunciar las medidas institucionales del club.

La respuesta de la CONAR: Rechazo firme al fuero penal

Frente a la posibilidad de que socios o directivos lleven el reclamo a la vía penal, la CONAR fijó una postura clara para frenar lo que considera un peligroso antecedente para el deporte:

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Rechazo categórico: La institución expresó su negativa a que situaciones derivadas del juzgamiento arbitral se trasladen fuera del ámbito deportivo.

Defensa de la transparencia: Aseguraron que atienden de forma permanente y neutral los reclamos de todos los clubes, mediante reuniones directas y la publicación de audios y videos del VAR.

Riesgo para la competición: Advirtieron que saltarse los reglamentos y canales oficiales perjudica el desarrollo normal del torneo local.

¿Qué viene ahora para el arbitraje peruano?

Mientras la CONAR insiste en que los mecanismos de evaluación de réferis deben mantenerse en el fuero de la FPF, la hinchada y la directiva de Alianza Lima aguardan la revelación oficial de los audios de la sala VOR.

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El debate sobre el nivel del arbitraje y el uso de la tecnología vuelve a estar en el ojo de la tormenta, dejando abierto un capítulo que promete traer más polémicas en las próximas fechas.

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