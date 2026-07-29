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Vozinha

En Chile revelan la razón por la que Vozinha aún no llega para ser presentado como refuerzo de Colo Colo

Vozinha fue anunciado como fichaje de Colo Colo, pero todavía no está en territorio chileno. Conoce los detalles del caso y qué es lo que realmente está pasando con el arquero caboverdiano.

Vozinha, refuerzo de Colo Colo.
© Getty Images.Vozinha, refuerzo de Colo Colo.

El nombre de Vozinha sigue siendo tendencia a nivel internacional. Tras la confirmación de su fichaje por Colo Colo, ahora surge una llamativa interrogante respecto a su llegada al territorio chileno para ser presentado en sociedad, firmar su contrato y empezar a trabajar junto a sus nuevos compañeros. Desde la prensa sureña explicaron algunos motivos del caso y las razones de la demora.

Fuente: Getty Images.

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Las recientes informaciones aseguraban que Vozinha estaría en Chile el pasado martes 28 de julio para realizarse los respectivos exámenes médicos y demás cuestiones protocolares para luego darse la conferencia de prensa de bienvenida. Esto claramente no ha sucedido y nueva la fecha confirmada del arribo es el próximo jueves 30 de julio a partir de las 07:00 hora local.

Eso sí, el motivo de este desenlace tiene que ver con que Vozinha tenía que regularizar algunos documentos personales correspondientes a su visado y permiso laboral, lo cual generó la demora mencionada ya que necesita presentarse en Colo Colo con todos sus papeles en regla para ser inscrito en la plantilla sin ningún inconveniente de por medio que luego lo perjudique.

El llamativo problema de Vozinha antes de ser presentado en Colo Colo

El acuerdo está totalmente garantizado entre la directiva de Colo Colo y el entorno más cercano de Vozinha, así que solo falta la firma de contrato y la presentación oficial como tal para la cereza del pastel. Ahora, durante las últimas horas surgió una noticia que en cierta manera representa ser un llamativo problema para el guardameta caboverdiano de 40 años que deriva en su nombre.

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Resulta que, de acuerdo a las normativas del fútbol chileno, ningún jugador puede utilizar un apodo o sobrenombre en su camiseta. Esta situación generaría que no pueda decir Vozinha y sí su nombre regular: Josimar José Évora Dias. Exista una posibilidad de que la directiva de Colo Colo gestione un permiso especial de por medio, pero es complicado que puedan darle la derecha.

DATOS CLAVES

  • Vozinha llegará a Chile el jueves 30 de julio para su presentación oficial.
  • Trámites de visado y permiso laboral retrasaron su llegada a Colo Colo.
  • Josimar José Évora Dias deberá figurar en su camiseta por normativa chilena.
Renato Pérez
Renato Pérez
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