Vozinha fue anunciado como fichaje de Colo Colo, pero todavía no está en territorio chileno. Conoce los detalles del caso y qué es lo que realmente está pasando con el arquero caboverdiano.

El nombre de Vozinha sigue siendo tendencia a nivel internacional. Tras la confirmación de su fichaje por Colo Colo, ahora surge una llamativa interrogante respecto a su llegada al territorio chileno para ser presentado en sociedad, firmar su contrato y empezar a trabajar junto a sus nuevos compañeros. Desde la prensa sureña explicaron algunos motivos del caso y las razones de la demora.

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Fuente: Getty Images.

Las recientes informaciones aseguraban que Vozinha estaría en Chile el pasado martes 28 de julio para realizarse los respectivos exámenes médicos y demás cuestiones protocolares para luego darse la conferencia de prensa de bienvenida. Esto claramente no ha sucedido y nueva la fecha confirmada del arribo es el próximo jueves 30 de julio a partir de las 07:00 hora local.

Eso sí, el motivo de este desenlace tiene que ver con que Vozinha tenía que regularizar algunos documentos personales correspondientes a su visado y permiso laboral, lo cual generó la demora mencionada ya que necesita presentarse en Colo Colo con todos sus papeles en regla para ser inscrito en la plantilla sin ningún inconveniente de por medio que luego lo perjudique.

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¡VOZINHA ATERRIZARÍA EL JUEVES EN SUELO NACIONAL!



Jade Quiñones con la actualidad de Colo Colo y los detalles de la situación de portero mundialista con Cabo Verde.



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El llamativo problema de Vozinha antes de ser presentado en Colo Colo

El acuerdo está totalmente garantizado entre la directiva de Colo Colo y el entorno más cercano de Vozinha, así que solo falta la firma de contrato y la presentación oficial como tal para la cereza del pastel. Ahora, durante las últimas horas surgió una noticia que en cierta manera representa ser un llamativo problema para el guardameta caboverdiano de 40 años que deriva en su nombre.

Resulta que, de acuerdo a las normativas del fútbol chileno, ningún jugador puede utilizar un apodo o sobrenombre en su camiseta. Esta situación generaría que no pueda decir Vozinha y sí su nombre regular: Josimar José Évora Dias. Exista una posibilidad de que la directiva de Colo Colo gestione un permiso especial de por medio, pero es complicado que puedan darle la derecha.

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🧤👀 Vozinha, arquero que fue figura de Cabo Verde en el Mundial 2026, afrontará un inesperado problema en su arribo a Colo Colo de Chie: no podrá usar su famoso apodo en la camiseta. Según informó Redgol, el artículo 36° de las Bases de Primera División manifiesta que los… pic.twitter.com/XcSw4Zcakb — TyC Sports (@TyCSports) July 28, 2026

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