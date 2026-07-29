Dónde ver EN VIVO RB Bragantino vs. Sporting Cristal por Copa Sudamericana 2026: hora, TV y streaming online

Red Bull Bragantino y Sporting Cristal definen hoy, miércoles 29 de julio, su serie de playoffs de la Copa Sudamericana 2026. Revisa la hora confirmada del partido y el estado de la transmisión para seguir este duelo.

Sporting Cristal visita a Red Bull Bragantino este miércoles 29 de julio desde las 19:30 horas de Perú en el Nabizão, en Bragança Paulista, por el partido de vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. El equipo de Roberto Mosquera quiere meterse en los octavos de final.

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Sporting Cristal afronta este partido después de caer 2-1 ante Melgar por el Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú, en el que Irven Ávila marcó el descuento. Por su parte, Bragantino viene de empatar 0-0 con Coritiba en su presentación más reciente en la Serie A de Brasil.

Después del empate sin goles del 21 de julio en el Estadio Nacional de Lima, Perú cualquier diferencia en Bragança Paulista puede inclinar una llave que sigue completamente pareja en el marcador global.

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¿Dónde ver EN VIVO Red Bull Bragantino vs Sporting Cristal?

El partido de vuelta entre RB Bragantino y Sporting Cristal por los Playoffs de la Copa Sudamericana 2026 tiene transmisión de TV y streaming online. Se puede ver en vivo para toda Sudamérica por DSports y DGO.

¿A qué hora se juega Red Bull Bragantino vs Sporting Cristal?

Red Bull Bragantino vs. Sporting Cristal, por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, se juega hoy, miércoles 29 de julio, en los siguientes horario en estos países:

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México, Guatemala y Costa Rica: 6:30 PM.

Perú, Colombia y Ecuador: 7:30 PM.

Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay: 8:30 PM.

Argentina, Uruguay y Brasil: 9:30 PM.

España, Alemania e Italia: 2:30 AM (Jueves 30)

DATOS CLAVE