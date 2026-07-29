Cienciano vs Lanús EN VIVO y GRATIS por la Copa Sudamericana 2026: minuto a minuto

Cienciano va por la clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Recibe a Lanús en Cusco por el partido de vuelta de los Playoffs. Sigue las acciones.

Cienciano recibe a Lanús HOY miércoles 29 de julio por el partido de vuelta de los Playoffs de la Copa Sudamericana 2026. El Inca Garcilaso de la Vega de Cusco es el estadio para este encuentro en donde el ‘Papá’ buscará dar vuelta la serie para clasificarse a octavos de final. El duelo comienza a las 19:30 horas local y se puede ver EN VIVO por ESPN y la plataforma Disney+ Premium. En tanto, puedes seguir el minuto a minuto de Bolavip Perú a continuación.

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La serie entre Cienciano y Lanús está en favor del equipo argentino por el 2-0 logrado en el partido de ida disputado el pasado miércoles 22 de julio en el Estadio Ciudad de Lanús. Así, el cuadro peruano debe lograr una victoria por dos goles para forzar los penales y, si quiere evitarlos y meterse en la próxima instancia, deberá ganar por tres tantos de diferencia.

El ganador de esta serie de Playoffs clasificará a octavos de final donde ya tiene rival definido. Se trata de Botafogo de Brasil, equipo que terminó en el primer lugar del Grupo E de esta Copa Sudamericana 2026.

Sigue el minuto a minuto de Cienciano vs Lanús por Bolavip Perú

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Alineaciones confirmadas para Cienciano vs Lanús

CIENCIANO: Ítalo Espinoza; Claudio Núñez, Kevin Becerra, Maximiliano Amondarain; Cristian Souza, Gerson Barreto, Santiago Arias, Marcos Martinich; Alejandro Hohberg; Matías Succar y Carlos Garcés. DT: Horacio Melgarejo.

Ítalo Espinoza; Claudio Núñez, Kevin Becerra, Maximiliano Amondarain; Cristian Souza, Gerson Barreto, Santiago Arias, Marcos Martinich; Alejandro Hohberg; Matías Succar y Carlos Garcés. DT: Horacio Melgarejo. LANÚS: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Ramiro Carrera, Dylan Aquino; y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.

¿Dónde ver EN VIVO Cienciano vs Lanús por Copa Sudamericana 2026?

El partido de vuelta entre Cienciano y Lanús por los Playoffs de la Copa Sudamericana 2026 tiene transmisión de TV y streaming online. Se puede ver en vivo para toda Sudamérica por ESPN y Disney+ Premium.

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¿A qué hora se juega Cienciano vs Lanús?

Cienciano vs. Lanús, encuentro por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, se juega hoy miércoles 29 de julio, en los siguientes horarios: