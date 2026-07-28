UEFA cuestionó a FIFA y amenaza con un boicot al Mundial 2030 tras los planes de Gianni Infantino

La amenaza de UEFA surge tras conocerse que FIFA planea vender las acciones de la Copa del Mundo a inversores privados. Habrá una reunión virtual.

El plan que anunció la FIFA de crear una empresa para gestionar el Mundial y vender acciones minoritarias a inversores privados ha generado un fuerte rechazo en algunas partes del mundo. En Europa, ya hay algunos países, que forman parte de la UEFA, que hasta amenazan con boicotear el próximo Mundial 2030.

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Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ha estado negociando la venta de entre el 20 y el 30 por ciento de participación de la empresa FIFA Forward Enterprises, la cual tendría una valoración de unos 20.000 millones de dólares. La intención es que ésta se encargue de todas las operaciones comerciales de los torneos que organice el ente máximo del fútbol mundial.

FIFA confirmó esto a través de un comunicado donde aclaró que parte de ese dinero recaudado irá a parar a las arcas de las asociaciones miembro. De cualquier manera, esto no ha sido bien recibido desde Europa, quienes ya venían cuestionando a Gianni Infantino por las polémicas alrededor del Mundial 2026.

FIFA intends to expand football development funding to over USD 10 billion subject to approval by FIFA Member Associations



Read more here: https://t.co/xRFasdaw2J#FootballUnitesTheWorld — FIFA Media (@fifamedia) July 28, 2026

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UEFA ya cuestionó a FIFA y hay peligro de boicot al Mundial 2030

Luego de trascender la noticia adelantada por medios periodísticos como The Times y The Telegraph, UEFA publicó un comunicado oficial donde repudió las acciones de FIFA y también cuestionó los modos de negociación por parte del organismo para el proceso.

UEFA statement on The Times article: ⬇️ pic.twitter.com/ye1tjfWRCb — UEFA (@UEFA) July 28, 2026

“Esto traspasa una línea que los organismos rectores del fútbol jamás deberían cruzar (…) El alma y la gestión del fútbol no son bienes que se puedan negociar, especialmente sin ninguna transparencia sobre quién se beneficia económicamente. Nadie es dueño del fútbol. No le corresponde a la FIFA venderlo“, fueron algunas frases del comunicado.

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Ante esto, algunos países de la UEFA consideran la posibilidad de hacer un boicot para el Mundial 2030, según informó Sky Sports en su versión británica. Se debate la posibilidad de sabotear la Copa del Mundo y se podría tratar el tema en una reunión virtual estipulada para esta semana, según la misma fuente.

Se espera una postura y una estrategia fuerte de parte de la UEFA en su conjunto para afrontar todo interés de la FIFA en vender toda la parte comercial que representan sus torneos. Cabe destacar que si esto se cumple, Gianni Infantino pasaría a ser comisionado de esta empresa, por lo que podría seguir siendo parte interesada dentro de la organización de los certámenes del ente máximo del fútbol mundial.

DATOS CLAVE

Gianni Infantino negocia vender hasta 30% de una empresa valuada en 20.000 millones.

negocia vender hasta 30% de una empresa valuada en 20.000 millones. Mundial 2030 enfrenta amenaza de boicot por parte de países de la UEFA.

enfrenta amenaza de boicot por parte de países de la UEFA. Comunicado de UEFA repudia oficialmente la venta de operaciones comerciales de la FIFA.