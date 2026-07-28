Alianza Lima busca a otro arquero de la Selección Peruana tras Pedro Gallese

Ante la imposibilidad de contratar a Pedro Gallese y con la salida de Guillermo Viscarra, Alianza Lima evalúa como opción a otro arquero de selección.

Alianza Lima continúa en la búsqueda de un arquero para suplir la salida de Guillermo Viscarra. Si bien el titular para el entrenador Pablo Guede es Alejandro Duarte, se busca otro arquero que pueda ser relevo. Ante la imposibilidad de contratar a Pedro Gallese, apareció el nombre de otro arquero con pasado en la Selección Peruana.

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Es que Carlos Cáceda, actual guardameta del FBC Melgar, es uno de los nombres que suena como posibilidad para ser nuevo refuerzo en el arco de Alianza Lima. Así lo ha informado la periodista Ana Lucía Rodríguez en L1MAX. “Han preguntado por él”, aseguró.

Desde el conjunto blanquiazul, se han precipitado con la salida de Viscarra debido a la necesidad de liberar un cupo de extranjeros, pero no se le ha encontrado reemplazo. Cuando apareció la posibilidad de Pedro Gallese, desde Deportivo Cali descartaron que esto ocurra.

Así, sólo con la opción Duarte, en la directiva de los ‘Íntimos’ se evalúa distintas opciones y el nombre de Cáceda apareció en las últimas horas. Además, no es la primera vez que se lo busca, ya que, a principios de año, Alianza estuvo cerca de concretar su llegada. “Melgar no lo dejó“, aseguró la mencionada comunicadora.

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🗣️ @analuciarf: "Es una posibilidad que Carlos Cáceda pueda llegar a Alianza, han preguntado por él"



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En tanto, la postura del propio Carlos Cáceda, quien atajó en 9 partidos con la Selección Peruana, sería la de una salida. “No vería mal llegar a Alianza Lima“, comentó Rodríguez. Deberá pelear el puesto ante Duarte, quien no ha tenido el mejor arranque en el Clausura, pero cuenta con la confianza de Pablo Guede.

Actualmente, el guardameta de FBC Melgar es habitual suplente. Empezó atajando como titular con Miguel Rondelli durante sus primeros cuatro partidos, hasta que el entrenador decidió sacarlo y sostener a Jorge Cabezudo. Por eso, la opción de la salida a Alianza lo seduce.

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Alianza Lima ya concretó un fichaje

El único refuerzo confirmado de Alianza Lima para este segundo semestre del 2026. Se trata del chileno Nicolás Díaz, defensor central que llegó a préstamo desde Club Tijuana. Su arribo se gestó luego de la salida de Guillermo Viscarra por el cupo de extranjeros ya cubiertos.

Se trabaja en la llegada de otro arquero, que puede ser Carlos Cáceda, y también en la de otro marcador central, Jhair Soto de ADT. Esos son los dos nombres por los que se negocia actualmente.

DATOS CLAVE

Carlos Cáceda podría llegar al arco de Alianza Lima tras descartarse a Pedro Gallese.

podría llegar al arco de Alianza Lima tras descartarse a Pedro Gallese. Nicolás Díaz llegó cedido desde Tijuana siendo el único fichaje confirmado de Alianza Lima.

llegó cedido desde Tijuana siendo el único fichaje confirmado de Alianza Lima. Guillermo Viscarra abandonó Alianza Lima para liberar un cupo de extranjeros en el equipo.