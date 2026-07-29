Pablo Guede hace la revelación más difícil que vivió en Alianza Lima: “No fue fácil”

El técnico de Alianza Lima se mostró reflexivo en reciente entrevista. Pablo Guede dice una anécdota que sorprenderá a hinchas blanquiazules.

El DT argentino rompió el silencio sobre los momentos más críticos del año: la caída en la Copa Libertadores y el escándalo que costó la salida de tres referentes. Muestra su lado más íntimo, que seguramente hará reflexionar a los hinchas más arraigados del equipo del pueblo.

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Dirigir a Alianza Lima equivale a estar bajo un reflector permanente. En una reciente entrevista para La Palabra en Juego, Pablo Guede hizo un balance sin casete sobre su primer semestre en La Victoria, definiendo su paso por el banquillo íntimo como un aprendizaje acelerado a base de golpes.

Pablo Guede llegó a Alianza Lima la temporada pasada. (Foto: X).

Los 2 momentos que desataron la crisis en Alianza Lima

A inicios de año, el estratega argentino tuvo que gestionar dos impactos consecutivos que pusieron a prueba la estabilidad de la institución:

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La eliminación prematura en la Copa Libertadores: Un golpe deportivo que encendió las alarmas y desató la presión mediática desde el arranque de la pretemporada.

Un golpe deportivo que encendió las alarmas y desató la presión mediática desde el arranque de la pretemporada. El escándalo extradeportivo en Uruguay: La falta disciplinaria cometida en el hotel de concentración que terminó con la rescisión de contrato de tres referentes de jerarquía: Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco

“Cinco meses en Alianza equivalen a diez años de carrera”

Gestionar la salida repentina de tres jugadores con recorrido de selección obligó al comando técnico y a la dirigencia a tomar decisiones drásticas para evitar el colapso del grupo. En sus declaraciones, Guede reconoció la intensidad del desgaste:

“Cinco meses de Alianza es lo que le pasa a un entrenador en diez años de carrera, pero la clave estuvo en los jugadores. Ante los palos, se unían más y uno no los podía dejar solos. Se generó una simbiosis, una confianza, un saber estar en los momentos difíciles. Lo más fácil era tirar la toalla, y no fue fácil”, confesó el estratega.

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Pablo Guede logró rescatar al vestuario por estas razones

Pese a los cuestionamientos externos y el ambiente caldeado en La Victoria, el técnico resaltó cómo el vestuario logró transformar la adversidad en un punto de inflexión:

Blindaje de la interna: Ante la presión mediática, el plantel cerró filas para evitar filtraciones y mantener el enfoque deportivo. Respaldo mutuo entre DT y jugadores: La firmeza de la dirección deportiva y el cuerpo técnico generó confianza en los futbolistas que se quedaron. Cultura de disciplina: La salida de los involucrados sentó un precedente claro que terminó uniendo y fortaleciendo el grupo para afrontar el resto del torneo.

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