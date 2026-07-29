Entre dos nombres extranjeros: Héctor Cúper elegirá a uno solo como último refuerzo de Universitario

Universitario está próximo a escoger su último refuerzo. Pero todo pasará por Héctor Cúper, hay dos opciones para cerrar el mercado de pases.

La necesidad de armar un plantel competitivo no da tregua en el conjunto crema. Tras la imprevista partida del ecuatoriano José Carabalí a LDU de Quito, la banda izquierda de Universitario de Deportes quedó al descubierto en un momento crucial de la temporada, obligando a la institución a buscar con máxima prioridad un recambio extranjero de jerarquía.

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En esta carrera contra el tiempo, el desenlace dependerá exclusivamente del criterio táctico del entrenador Héctor Cúper. El estratega argentino revisa al detalle cada propuesta para dar el visto bueno definitivo y concretar la incorporación del último pasajero para el plantel.

Héctor Cúper deberá elegir pronto a su último refuerzo extranjero. (Foto: X).

¿Quiénes son los dos candidatos para Universitario?

La información detallada por el periodista Gustavo Peralta en el programa Hablemos de MAX confirma que la disputa final por vestir la camiseta merengue se redujo a dos futbolistas internacionales de características marcadas:

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Gustavo Cortez: La prioridad táctica

Nacionalidad y edad: Ecuatoriano, 28 años.

Trayectoria: Independiente del Valle, Emelec y Racing Club (Argentina).

Perfil de juego: Es el perfil que la administración crema tuvo como primera opción desde que se abrió la vacante. Destaca por ser un marcador de punta con fuerte biotipo, solvencia en la marca, disciplina táctica y amplio recorrido en torneos continentales como la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana. Garantiza solidez en el bloque defensivo.

Jorge Abdiel Gutiérrez: La opción de ida y vuelta

Nacionalidad y edad: Panameño, 27 años.

Trayectoria: Deportivo La Guaira, Tauro FC y Selección de Panamá.

Perfil de juego: Propuesta acercada directamente al club en las últimas horas. Se caracteriza por ser un carrilero de gran despliegue físico, vocación ofensiva y velocidad para recorrer toda la banda. Es una alternativa ideal si se busca profundidad en ataque y transiciones rápidas.

La postura de Héctor Cúper en la decisión final

El periodista fue enfático al señalar el estado actual de las negociaciones: “El último refuerzo será lateral izquierdo. Gustavo Cortez es el nombre que querían, ahora se ha ofrecido a Abdiel Gutiérrez, pero tiene que pasar el visto bueno de Cúper, hoy se define”.

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🎙️ @Gustavo_p4: "El último refuerzo será lateral izquierdo, Gustavo Córtez es el nombre que querían, ahora se ha ofrecido a Abdiel Gutiérrez, pero tiene que pasar el visto bueno de Cúper, hoy se define"



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Para Héctor Cúper, la elección radica en qué perfil se amolda mejor a las exigencias inmediatas de la temporada. Mientras Cortez le otorga el equilibrio defensivo y la sobriedad que suele priorizar en sus equipos, Gutiérrez ofrece ese vértigo por fuera que puede romper defensas cerradas en el torneo local.

Con la presión del calendario y el cupo de extranjero listo para ser ocupado, Universitario definirá la incorporación en cuestión de horas para dar por cerrado su mercado de pases.

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