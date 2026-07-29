¡Se juega en Sao Paulo! Sporting Cristal 0-0 RB Bragantino EN VIVO Y GRATIS por la Copa Sudamericana 2026: minuto a minuto

Sporting Cristal visita a RB Bragantino en el Estadio Municipal Cicero De Souza Marques. Hoy se define al clasificado, así que no te pierdas todas las incidencias de este prometedor encuentro.

RB Bragantino y Sporting Cristal se enfrentan por el encuentro de vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. El Estadio Municipal Cicero De Souza Marques ubicado en la ciudad de Sao Paulo es testigo de la definición de una llave que terminó igualada en el duelo de ida, pero que ahora sin duda alguna promete en demasía desde la previa por la calidad de ambos equipos.

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En cuanto al partido disputado el pasado miércoles 22 de julio en el Estadio Nacional, Sporting Cristal tuvo la oportunidad de conseguir la ventaja y no fueron eficaces de cara al arco rival. Por otro lado, RB Bragantino también mostró lo suyo y tampoco fue capaz de concretar las opciones que generaron. Dicho esto, ahora mismo deberán quitarse esa deficiencia si es que quieren ganar.

Sigue el minuto a minuto del RB Bragantino vs. Sporting Cristal por la Copa Sudamericana 2026

Todos los detalles del RB Bragantino vs. Sporting Cristal por la Copa Sudamericana 2026

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¿A qué hora juegan RB Bragantino vs. Sporting Cristal por la Copa Sudamericana 2026?

17:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

18:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

19:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

20:30 | Chile, Bolivia y Venezuela

21:30 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

02:30 | España (30/07)

¿Dónde ver RB Bragantino vs. Sporting Cristal por la Copa Sudamericana 2026?