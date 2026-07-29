Confirmado: FIFA oficializa medidas disciplinarias contra Argentina por incidentes en el Mundial 2026

FIFA tomó la decisión de investigar el comportamiento de Argentina luego de algunos episodios durante el Mundial 2026, como el cartel de 'Las Malvinas' y la gresca con España en la gran final del torneo.

Terminó el Mundial 2026, pero las noticias relacionadas al campeonato se mantienen vigentes. Desde FIFA tomaron la palabra y anunciaron de manera oficial una exhaustiva investigación contra Argentina por protagonizar distintos incidentes durante el campeonato. En base a ello es que la Comisión Disciplinaria ejerció un procedimiento hacia la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

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🔴ÚLTIMA HORA | La FIFA abre un procedimiento disciplinario contra Argentina por los incidentes en la final del Mundial.



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Dentro de los análisis de FIFA en contra de los comportamientos de Argentina durante el Mundial 2026 incluyen cánticos y gestos discriminatorios, demoras en el comienzo de los partidos, incumplimientos de los protocolos de seguridad y la exhibición de mensajes considerados inapropiados, siendo este último el que más sentido genera por el famoso cartel expuesto luego del triunfo ante Inglaterra en unas de las llaves de semifinales, el cual decía: ‘Las Malvinas son Argentinas‘.

Fuente: Getty Images.

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Asimismo, la pelea al término de la final del Mundial 2026 ante España también está siendo evaluada por la Comisión Disciplinaria de FIFA. De acuerdo a lo expuesto por el máximo ente del fútbol luego de recibir los informes del caso, protagonistas como Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada y Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico argentino, y Gavi del elenco ibérico deberán afrontar cargos por presuntas agresiones y conductas antideportivas.

Fuente: Getty Images.

Ahora, es importante tener en cuenta que este expediente por parte de FIFA todavía no representa un castigo o sanción deportiva hacia AFA o los protagonistas mencionados. Se trata de una alerta previa para confirmar la investigación de los casos, además de que los nombres en cuestión podrán presentar sus respectivos descargos que a su vez serán evaluados por la Comisión Disciplinaria para recién en dicha etapa emitir las resoluciones.

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El comunicado oficial de FIFA sobre el proceso de investigación a Argentina

• Asociación del Fútbol Argentino

La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha iniciado un procedimiento contra la Asociación del Fútbol Argentino por posibles incumplimientos del artículo 13, apartado 2, letra c) (servirse de un evento deportivo para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva), del artículo 14, apartado 5 (conducta inadecuada), del artículo 15 (Discriminación y agresiones racistas) y del artículo 17 (Orden y seguridad en los partidos) del Código Disciplinario de la FIFA, a la luz de los cánticos y gestos discriminatorios, los retrasos en el inicio de los partidos, el incumplimiento de los protocolos de partido y de seguridad, la exhibición de mensajes inapropiados por parte del equipo y los espectadores, y el lanzamiento de objetos por parte de los espectadores en varios partidos de la selección argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

• Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada y Roberto Ayala (Argentina) y Pablo Martín Páez Gavira (España)

La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha recibido el informe del procurador en casos disciplinarios y de ética designado, en relación con los incidentes ocurridos durante la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 (España contra Argentina) y, siguiendo la recomendación que figura en él, ha iniciado un procedimiento disciplinario —por posibles infracciones del artículo 14, apartado 1, letra i), del Código Disciplinario de la FIFA (agresión)— contra los jugadores argentinos Nahuel Molina (dos cargos, uno consumado y otro en intento) y Leandro Paredes (tres cargos), así como contra el miembro del cuerpo técnico argentino Roberto Ayala (un cargo). Asimismo, se han iniciado procedimientos disciplinarios —por posibles infracciones del artículo 14, apartado 1, letra b), del Código Disciplinario de la FIFA (conducta antideportiva)— contra los jugadores argentinos Nahuel Molina (un cargo) y Thiago Almada (un cargo), así como contra el jugador español Pablo Martín Páez Gavira (un cargo).

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De conformidad con el Código Disciplinario de la FIFA, se ha concedido a los imputados la oportunidad de exponer su postura, tras lo cual la Comisión Disciplinaria de la FIFA emitirá una resolución más adelante.

Fuente: FIFA.

DATOS CLAVES

La FIFA investiga a la AFA por cánticos discriminatorios e incidentes en el Mundial 2026 .

investiga a la por cánticos discriminatorios e incidentes en el . Un cartel sobre Las Malvinas exhibido ante Inglaterra está bajo revisión de la Comisión Disciplinaria .

exhibido ante está bajo revisión de la . Paredes, Molina, Almada, Ayala y Gavi afrontan procedimientos por presuntas agresiones y conducta antideportiva.