Es referente histórico de Universitario y reclama una deuda: “Me dijeron que espere 6 años más”

Una palabra con autoridad para hablar sobre Universitario, esta vez, contó su verdad. Deuda de por medio, siendo alguien sumamente respetado.

Universitario de Deportes vive horas de conmoción tras conocerse la dura revelación de uno de sus atacantes más recordados. El exfutbolista alzó la voz para contar la difícil situación económica que afronta con la institución.

Publicidad

Universitario aún no cumple sus pendientes

Se trata de Johan Fano, referente crema que rompió el silencio en una reciente entrevista para hablar sobre sus pagos pendientes. El ‘Gavilán’ dejó con la boca abierta a todos los aficionados al revelar la respuesta que le dieron sobre sus cobros.

Johan Fano cuando fue presentado en Universitario de Deportes. (Foto: X).

“Yo llegué a Universitario para cumplir un sueño y todavía sigo esperando para que me paguen. Ahora me han dicho que espere seis años más. Es increíble”. Johan Fano, ex jugador de Universitario de Deportes.

Publicidad

Una revelación que remece al hincha merengue

El histórico delantero hizo esta confesión durante su participación en el programa Campeonísimo de PBO. Fano no ocultó su profunda indignación ante lo que considera un descuido a su trayectoria.

El exgoleador es una figura sumamente respetada por la hinchada debido a su entrega incondicional dentro del campo. Sin embargo, el estado real de su acreencia con el club era un dato que muchos fanáticos desconocían.

La propuesta de postergar la liquidación de sus honorarios por seis años más generó un fuerte revuelo en redes sociales.

Publicidad

Reestructuración financiera y compromisos pendientes

El caso de Johan Fano se suma al escenario concursal y de reestructuración financiera que atraviesa la escuadra merengue.

Sueño profesional : Fano remarcó que llegó al club por amor a la camiseta y no únicamente por un contrato económico.

: Fano remarcó que llegó al club por amor a la camiseta y no únicamente por un contrato económico. Plazo de espera: La directiva le solicitó aguardar un periodo prolongado de seis años adicionales para cancelar lo adeudado.

La directiva le solicitó aguardar un periodo prolongado de seis años adicionales para cancelar lo adeudado. Malestar evidente: El exatacante tildó de “increíble” el ofrecimiento presentado por la dirigencia.

Johan Fano recordado por su gol contra Argentina. (Foto: X).

Publicidad

Actualmente, Universitario de Deportes avanza con su Plan de Viabilidad para ordenar las cuentas del club a largo plazo. Pese a ello, las palabras del ‘Gavilán’ exponen la disconformidad de referentes del pasado con la actual gestión de las deudas.

DATOS CLAVE