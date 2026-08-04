Los 4 amistosos que jugará la Selección Peruana entre setiembre y octubre: rivales, fechas y sedes

La Federación Peruana de Fútbol confirmó los amistosos que jugará en la próxima ventana internacional del año. Conoce rivales y

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) informó, de manera oficial, los partidos amistosos que jugará la Selección Peruana en la fecha FIFA de setiembre-octubre. Serán 4 encuentros donde ‘La Bicolor’ enfrentará a combinados nacionales, que vienen de jugar en el último Mundial 2026.

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Los rivales confirmados para Perú en la próxima ventana internacional son Estados Unidos, México, Canadá y Colombia. Salvo el encuentro ante los canadienses, los otros tres partidos se jugarán en distintas ciudades del territorio estadounidense.

El primer partido confirmado para la Selección Peruana es ante Estados Unidos en Orlando, Florida. Se jugará el sábado 26 de setiembre. Tres días después, enfrentará a México en New Jersey. Luego, el 3 de octubre, jugará en Montreal ante Canadá. Y cerrará todo ante Colombia, el 6 de octubre, en Miami.

Para Mano Menezes será una fecha FIFA donde podrá hacer varias pruebas, por lo que no se descarta que la lista de convocados del seleccionado blanquirrojo tenga más jugadores que de costumbre. Se puede esperar una convocatoria importante y hasta con futbolistas que podrían tener su primera oportunidad en el combinado nacional.

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Los amistosos que jugará la Selección Peruana en setiembre y octubre

La Selección Peruana tiene 4 amistosos confirmados para la fecha FIFA de setiembre-octubre, penúltima de este 2026:

Estados Unidos vs. Perú | Sábado 26 de setiembre | Inter&Co Stadium (Orlando, Florida)

| Sábado 26 de setiembre | Inter&Co Stadium (Orlando, Florida) Perú vs. México | Martes 29 de setiembre | New Jersey, Estados Unidos

| Martes 29 de setiembre | New Jersey, Estados Unidos Canadá vs. Perú | Sábado 3 de octubre | Montreal, Canadá

| Sábado 3 de octubre | Montreal, Canadá Perú vs. Colombia | Martes 6 de octubre | Miami, Florida, Estados Unidos

Los amistosos internacionales de la Selección Peruana (X @SeleccionPeru).

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¿Qué partidos amistosos le quedan a la Selección Peruana en 2026?

Luego de estos cuatro partidos, quedará solo la fecha FIFA de noviembre. Se espera que Perú dispute dos partidos amistosos en una gira por Asia. Dichos encuentros se jugarían también ante otras dos selecciones que jugaron la última Copa del Mundo.

Estos rivales serían Japón y Australia, aunque restan los anuncios oficiales de las respectivas federaciones. Por lo pronto, estos serían los últimos dos encuentros que le darán cierre al 2026 de ‘La Bicolor’ en un año de reconstrucción, que todavía seguirá de la mano de Mano Menezes.

DATOS CLAVE

La Selección Peruana confirmó cuatro amistosos en la fecha FIFA de septiembre y octubre.

confirmó en la fecha FIFA de septiembre y octubre. Mano Menezes dirigirá a Perú frente a Estados Unidos, México, Canadá y Colombia .

dirigirá a Perú frente a . Del 26 de septiembre al 6 de octubre se jugará en distintas sedes internacionales.