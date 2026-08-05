Se vive el clásico de fecha por la Liga 1, hablan los protagonistas. Sporting Cristal confirmó si fichará al ex Universitario: Rodrigo Ureña.

El ambiente futbolístico local se encendió tras las especulaciones sobre un posible fichaje bomba en el mercado de pases. En la antesala del trascendental partido de Liga 1 frente a Universitario de Deportes, la dirigencia y el comando técnico del cuadro rimense salieron a aclarar el panorama.

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Las redes sociales estallaron con informaciones que vinculaban al volante chileno Rodrigo Ureña con el conjunto bajopontino. Sin embargo, Roberto Mosquera rompió el silencio en declaraciones para L1 MAX para poner fin a las especulaciones y explicar la postura oficial de la institución celeste.

Roberto Mosquera, actual entrenador de Sporting Cristal. (Foto: X).

La tajante respuesta sobre el fichaje de Rodrigo Ureña

Con el estilo irónico y directo que lo caracteriza, el estratega rimense desmintió categóricamente cualquier acercamiento con el exjugador crema en la señal de L1 MAX. Mosquera fue claro al señalar que no existen negociaciones ni interés formal por incorporar al ‘Pitbull’ en este momento.

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“Mira, acá puede pasar cualquier cosa. La gente por un like pone cualquier historia”, comentó el DT entre risas. Asimismo, enfatizó la postura del club: “No hemos ido por ese lado de Ureña, que es un tremendo jugador. No hemos ido por el lado de Ureña”.

Respeto al rival y foco en el clásico por Liga 1

A pesar de descartar su llegada, el técnico de Sporting Cristal no escatimó en elogios hacia la calidad futbolística del chileno. No obstante, dejó en claro que la prioridad actual del equipo está enfocada en el rendimiento colectivo y el próximo duelo directo.

Con la tranquilidad de haber disipado los rumores, el plantel bajopontino concentra todas sus energías en sumar de a tres en el torneo local.

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✅ EN VIVO ROBERTO MOSQUERA



"Puede pasar cualquier cosa, la gente por un like pone lo que sea, no hemos ido por ese lado por Ureña que es un tremendo jugador"



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¿Cuándo, cómo y dónde ver el Sporting Cristal vs. Universitario?

El esperado choque entre cremas y celestes se disputará este viernes 7 de agosto a las 8:30 p.m. (hora peruana) en el Estadio Monumental de Ate. Este compromiso corresponderá a la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1.

Para todos los aficionados que deseen seguir las acciones en directo, la transmisión oficial estará a cargo de la señal de L1 MAX en las distintas cableoperadoras del país. También se podrá disfrutar de forma online a través de la app oficial de L1 MAX y otras plataformas con el canal contratado.

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