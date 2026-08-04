Alianza Lima recibió una noticia positiva antes del clásico contra Sport Boys por Liga 1

Alianza Lima se proyecta a su próximo partido de Liga 1. El cual es un enorme clásico, ante Sport Boys como visitante en el Estadio Nacional.

El entorno de Alianza Lima respira un aire de optimismo en la previa del cruce frente a Sport Boys por la cuarta fecha del Torneo Clausura. Más allá de la planificación táctica, el conjunto victoriano recibió una confirmación oficial que cambia la dinámica del encuentro: el compromiso en el Estadio Nacional contará con la presencia de ambas hinchadas, un factor que devuelve el color a las tribunas y le otorga al equipo un respaldo masivo fuera de Matute.

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Confirmada la doble hinchada en el Estadio Nacional

La decisión logística de disputar el encuentro con ambas parcialidades convierte un choque de visita en un escenario prácticamente neutral para la escuadra íntima. La Tribuna Sur fue asignada de forma exclusiva para la afición blanquiazul, con entradas puestas a la venta a un precio de 45 soles a través de la plataforma de boletería oficial.

Alianza Lima podrá tener a su hinchada contra Sport Boys. (Foto: X).

Este escenario permite que el equipo sienta el empuje de su gente desde el primer minuto. La presencia de la marea azul y blanca en la cabecera sur garantiza un ambiente de aliento constante, neutralizando la condición de local del cuadro chalaco y equiparando la presión en las gradas del José Díaz.

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El recuerdo: la victoria con gol de Paolo Guerrero

El recuerdo más reciente en el Estadio Nacional bajo este mismo formato evoca sensaciones altamente positivas para Alianza Lima. En mayo de 2025, por la fecha 14 del Torneo Apertura, el elenco victoriano se impuso por 1-0 ante Sport Boys en un marco repleto.

Aquel enfrentamiento se destrabó en la segunda mitad gracias a una maniobra decisiva:

Tras ingresar desde el banco de suplentes, Paolo Guerrero aprovechó una asistencia de Piero Cari a los 69 minutos para definir con jerarquía y sellar el triunfo blanquiazul.

La celebración en el sector sur consolidó al Nacional como un terreno donde el hincha victoriano suele festejar ante el conjunto rosado.

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Un impulso anímico para adueñarse del Torneo Clausura

La noticia de volver a jugar con el aliento incondicional de su tribuna llega en el momento preciso. El excelente estado del césped del Estadio Nacional favorece la propuesta de juego dinámico y de posesión que busca implantar el comando técnico victoriano.

Alianza Lima saldrá al campo con la certeza de que el marco en el Nacional evoca presentaciones de celebración inmediata. Sumar de a tres ante Sport Boys no solo significará consolidarse en la parte alta de la tabla, sino también certificar que, cuando la Tribuna Sur retumba, el equipo responde sobre la cancha.

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