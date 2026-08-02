Mientras Real Madrid ofrece 20 millones de renovación, el dineral que quiere Vinicius Jr.

La novela sobre el destino futbolístico de Vinicius Jr. sigue en pie y ahora se revelaron los montos exactos de la disputa de renovación. A continuación, los detalles del caso.

Vinicius Jr. está próximo a sumarse a los entrenamientos con Real Madrid luego de sus vacaciones post Mundial 2026. Si bien se encuentra en los planes de José Mourinho y tiene contrato vigente hasta junio del año 2027, el tema de la renovación sigue siendo tema de discusión y más aún cuando recientemente se conocieron los montos exactos que cada protagonista pretende defender.

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De acuerdo a una reciente revelación por parte del reconocido medio español ‘Mundo Deportivo‘, ha quedado clarísimo que existe una diferencia de hasta 10 millones de euros entre lo que ofrece la directiva de Real Madrid y lo que desea Vinicius Jr. para llegar a un acuerdo de renovación. Es decir, el equipo merengue ofreció 20 millones de euros y el atacante sueña con 30 millones de euros.

🚨💣 BREAKING: The main issue why Real Madrid are NOT accepting Vini Jr.’s demands of RENEWAL BONUS is because of ‘knock on’ effect it would have on future player renewals.



Kylian Mbappé’s earnings are referred who earns much more because of his signing bonus in 2024.… pic.twitter.com/AubT59kb3n — Madrid Zone (@theMadridZone) August 1, 2026

Es importante tener en cuenta que actualmente Vinicius Jr. percibe un salario por temporada entre los 15 y 20 millones de euros en Real Madrid, por lo que el entorno cercano del futbolista anhela llegar hasta los 30 millones de euros anuales para concretar la renovación. Desde las oficinas del club no cederán al respecto y se quedarán en el monto estipulado, así que seguirá la novela.

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Arsenal se muestra interesado en fichar a Vinicius Jr.

Viendo que no existe un acuerdo de renovación entre Real Madrid y Vinicius Jr., además de que siguiendo así el brasileño podría irse en el próximo mercado de pases, desde Arsenal se muestran muy interesados en quedarse con los servicios del atacante que el día de mañana lunes 3 de agosto deberá reintegrarse a los entrenamientos del equipo merengue bajo la conducción de José Mourinho.

Es más, como un episodio anecdótico sucedido durante las últimas horas, la reacción de Mikel Arteta fue tendencia a nivel internacional cuando le preguntaron sobre el fichaje de Vinicius Jr. luego del triunfo de Arsenal ante Girona en un amistoso internacional de pretemporada. El estratega español sonrío y no quiso dar detalles del tema, lo cual se volvió algo muy curioso.

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