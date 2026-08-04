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Vozinha ya enamora a los hinchas: “Cuando apareció Colo Colo, el más grande Chile, no había dudas”

El arquero de Cabo Verde tuvo su presentación en Colo Colo. Dejó varias declaraciones importantes y que animan al hincha del 'Cacique'.

Vozinha, nuevo arquero de Colo Colo.
© Colo ColoVozinha, nuevo arquero de Colo Colo.

Llegó Vozinha y ya tuvo su presentación oficial como nuevo arquero de Colo Colo de Chile. Luego de sorprender al mundo con su destacada actuación con la Selección de Cabo Verde en el Mundial 2026 y tras varios ofrecimientos, el guardameta de 40 años se convirtió en la nueva figura del ‘Cacique’ y ya anima a los hinchas.

Vozinha fue presentado oficialmente en Colo Colo con una conferencia de prensa en el Estadio Monumental donde dio sus primeras impresiones. “Para mí, es un placer y un orgullo estar acá, agradecer al presidente y a Colo Colo por la oportunidad de jugar en un equipo tan grande y en un campeonato muy competitivo, estoy muy feliz de estar en Chile”, se presentó.

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“La decisión fue muy clara, a pesar de jugar siempre en campeonatos pequeños y clubes no muy grandes, pero siempre dentro de mí, yo era jugador de equipo grande, entonces cuando apareció Colo Colo, el más grande Chile, no había dudas“, sentenció. Estas palabras ya animan a los ‘Albos’.

Hubo muchas dudas respecto a si el experimentado arquero llegaría a Colo Colo. En los últimos días, antes de su viaje a Chile, se lo vinculó con clubes de Europa y Marruecos, pero él siempre tuvo claro que llegaría para atajar en el ‘Cacique’.

“Es muy grato todo esto, no esperaba esto cuando llegué aquí, pero agradecer a todos los hinchas, el cariño es todo, con trabajo y con el día a día, espero poder agradecer todo el cariño que han mostrado por mí”, manifestó.

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Vozinha tendrá presentación con los hinchas de Colo Colo

En la conferencia de prensa, Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, confirmó que Vozinha tendrá una presentación con los hinchas de Colo Colo. Será un evento gratuito en donde los aficionados podrán ver al arquero caboverdiano.

“Mañana vamos a abrir el Estadio Monumental, donde tendremos actividades entre las 5:00 de la tarde, que vamos a abrir el estadio, hasta las 7:30, donde tendremos algunas actividades. Y también para la presentación al público, al hincha colocolino”, informó.

Vozinha firmó contrato hasta final de este 2026 con Colo Colo, con opción para extenderlo por un año más. Tras su etapa por Europa donde jugó en Gil Vicente, AEL Limassol, AS Trencin y Chaves, tiene su primera experiencia en América.

DATOS CLAVE

  • Vozinha de 40 años es el nuevo arquero oficial de Colo Colo.
  • Contrato hasta finales de 2026 con opción a extenderse por un año más.
  • Presentación gratuita para hinchas en el Estadio Monumental desde las 5:00 p.m.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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