El arquero de Cabo Verde tuvo su presentación en Colo Colo. Dejó varias declaraciones importantes y que animan al hincha del 'Cacique'.

Llegó Vozinha y ya tuvo su presentación oficial como nuevo arquero de Colo Colo de Chile. Luego de sorprender al mundo con su destacada actuación con la Selección de Cabo Verde en el Mundial 2026 y tras varios ofrecimientos, el guardameta de 40 años se convirtió en la nueva figura del ‘Cacique’ y ya anima a los hinchas.

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Vozinha fue presentado oficialmente en Colo Colo con una conferencia de prensa en el Estadio Monumental donde dio sus primeras impresiones. “Para mí, es un placer y un orgullo estar acá, agradecer al presidente y a Colo Colo por la oportunidad de jugar en un equipo tan grande y en un campeonato muy competitivo, estoy muy feliz de estar en Chile”, se presentó.

𝐏𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐧𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐕𝐨𝐳𝐢𝐧𝐡𝐚 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐝𝐢𝐨 𝐌𝐨𝐧𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥 🤟🏻⚪️⚫️ pic.twitter.com/iVdxvS9a6Z — Colo-Colo (@ColoColo) August 4, 2026

“La decisión fue muy clara, a pesar de jugar siempre en campeonatos pequeños y clubes no muy grandes, pero siempre dentro de mí, yo era jugador de equipo grande, entonces cuando apareció Colo Colo, el más grande Chile, no había dudas“, sentenció. Estas palabras ya animan a los ‘Albos’.

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Hubo muchas dudas respecto a si el experimentado arquero llegaría a Colo Colo. En los últimos días, antes de su viaje a Chile, se lo vinculó con clubes de Europa y Marruecos, pero él siempre tuvo claro que llegaría para atajar en el ‘Cacique’.

“Es muy grato todo esto, no esperaba esto cuando llegué aquí, pero agradecer a todos los hinchas, el cariño es todo, con trabajo y con el día a día, espero poder agradecer todo el cariño que han mostrado por mí”, manifestó.

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Vozinha tendrá presentación con los hinchas de Colo Colo

En la conferencia de prensa, Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, confirmó que Vozinha tendrá una presentación con los hinchas de Colo Colo. Será un evento gratuito en donde los aficionados podrán ver al arquero caboverdiano.

“Mañana vamos a abrir el Estadio Monumental, donde tendremos actividades entre las 5:00 de la tarde, que vamos a abrir el estadio, hasta las 7:30, donde tendremos algunas actividades. Y también para la presentación al público, al hincha colocolino”, informó.

🤟🏻⚽️ 𝐖𝐄𝐋𝐂𝐎𝐌𝐄, 𝐕𝐎𝐙𝐈𝐍𝐇𝐀 𝑏𝑦 𝐽𝑒𝑡𝑜𝑢𝑟! ⚪️⚫️



Te invitamos a ser parte de la presentación oficial de Vozinha, mañana miércoles a las 19:00 horas en el Estadio Monumental 🤍🖤



🎟️ Canje de entradas comienza hoy a las 17:00 hrs.



𝗜𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗻𝘁𝗲: todos los… pic.twitter.com/t6v8HeOcmj — Colo-Colo (@ColoColo) August 4, 2026

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Vozinha firmó contrato hasta final de este 2026 con Colo Colo, con opción para extenderlo por un año más. Tras su etapa por Europa donde jugó en Gil Vicente, AEL Limassol, AS Trencin y Chaves, tiene su primera experiencia en América.

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