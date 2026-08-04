“Le pegaron entre 8 al pobre”: Federico Girotti recordó cómo el Comando Sur agredió a Luis Advíncula

Federico Girotti relató algo que pasó en Alianza Lima, a comienzos de la temporada. Una agresión de la barra principal contra Luis Advíncula.

El arranque de la temporada 2026 en Alianza Lima estuvo convulsionado por un clima de extrema tensión interna dentro del predio blanquiazul. Lo que debía ser una preparación enfocada exclusivamente en lo deportivo terminó convirtiéndose en una profunda crisis institucional y mediática tras una agitada pretemporada realizada en Uruguay.

Publicidad

Alianza Lima empezó el año de forma complicada

En tierras charrúas, el entorno íntimo se sacudió por completo tras hacerse pública una acusación por supuesta violación que involucró directamente a referentes del plantel como Sergio Peña, Miguel Trauco y Carlos Zambrano. El escándalo no solo generó un fuerte impacto mediático en la prensa local e internacional, sino que quebró de inmediato la relación entre la hinchada y el equipo.

Federico Girotti llegó esta temporada a Alianza Lima. (Foto: X).

La indignación de la fanaticada blanquiazul fue escalando con el correr de los días hasta que la fractura detonó de manera violenta en el propio campo de entrenamiento en Matute. Integrantes de la barra principal, el Comando Sur, rompieron los controles de seguridad e irrumpieron en medio de las prácticas con la intención clara de encarar, exigir explicaciones y agredir físicamente a los futbolistas de la plantilla.

Publicidad

Todo sobre la agresión contra Luis Advíncula

En una extendida y detallada conversación con la periodista Darinka Zumaeta para el programa Al Volante, el delantero argentino Federico Girotti abordó sin rodeos los momentos de zozobra que le tocó presenciar durante sus primeros días como refuerzo en el club victoriano.

Durante semanas, en la opinión pública y redes sociales circuló la duda sobre si la agresión hacia Luis Advíncula había sido un hecho verídico o simplemente un rumor inflado por el entorno futbolístico. Aprovechando el diálogo, Zumaeta le consultó directamente al ‘9’ largo y tendido si a él también le había tocado recibir golpes durante la irrupción del Comando Sur en la cancha.

El testimonio de Federico Girotti sobre el ataque en Matute

Federico Girotti fue categórico al desmentir las dudas y describir con crudeza la escena vivida en el terreno de juego, confirmando que el lateral de la Selección Peruana fue el principal objetivo del grupo de barristas:

Publicidad

La agresión directa a Luis Advíncula: “No, a mí no me pegaron; al pobre Lucho le dieron, totalmente inmerecido”, arrancó declarando el atacante trasandino para aclarar que la violencia física estuvo dirigida hacia la columna vertebral del equipo y no contra todos por igual. Bronca e impotencia en el vestuario: El delantero reveló la desesperación de presenciar el desproporcionado ataque y cómo tuvo que ser retenido para evitar males mayores. “Cuando vi que le estaban pegando a los compañeros, quise reaccionar e ir a buscarlos. Me frenaron ahí, me dijeron que no me meta. Pero la verdad es que me daba bronca e impotencia, porque le estaban pegando entre 8 o 9 a uno solo. Fue una imagen fea”, enfatizó Girotti sobre la vulnerabilidad con la que quedó el vestuario. La postura del Comando Sur con los refuerzos: Girotti explicó además que los propios integrantes de la barra marcaron una pauta con los recién llegados para separar las responsabilidades del momento. “Algunos de los hinchas me dijeron que me quede tranquilo porque yo recién llegaba”, concluyó el jugador.

El crudo relato de Federico Girotti terminó por confirmar de primera mano uno de los episodios más oscuros y tensos vividos en la interna de Alianza Lima a comienzos del año, exponiendo la magnitud del quiebre entre el plantel Blanquiazul y la tribuna victoriana.

Publicidad

DATOS CLAVE