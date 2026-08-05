Jean Ferrari le dio un golpe de realidad a la Selección Peruana para la clasificación al Mundial 2030

El Director General de Fútbol de la FPF dio detalles de lo que serán las Eliminatorias Conmebol para el Mundial 2030. ¿Qué pasará?

Jean Ferrari dejó varias declaraciones importantes sobre el fútbol peruano, pero sobre todo sobre la Selección Peruana. En una entrevista para Fútbol como Cancha en RPP, el Director General de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), entre otros temas, reveló algunos detalles sobre la realización de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2030.

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Ferrari confirmó que ya hay información trascendida desde Conmebol sobre el inicio de las Eliminatorias para el Mundial 2030. Si bien deseó que la próxima Copa del Mundo tenga 64 equipos, lo que podría facilitar una clasificación de la Selección Peruana, sí o sí se disputarán las clasificatorias.

“No tenemos información sobre cómo serán las Eliminatorias. Hay especulaciones, pero no hay nada concreto. La idea es seguir ampliando el universo de futbolistas y lograr jugar un fútbol competitivo”, apuntó. Lo único que sí confirmó es que, por lo que tiene entendido la FPF, la idea de Conmebol es que las Eliminatorias empiecen en setiembre de 2027.

Perú sueña con una clasificación al Mundial 2030, pero jugará Eliminatorias

Hay una realidad. Pese a que la FIFA evalúa seriamente que el Mundial 2030 se juegue con 64 selecciones, en un plan promovido por la propia Conmebol, lo cierto es que no se conocen el número de plazas clasificatorias que se pondrían en juego en la confederación. Por lo pronto, el hecho de que Jean Ferrari hable de las Eliminatorias, quiere decir que sí o sí, se jugarán y que Perú deberá disputarlas.

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André Carrillo, Pedro Gallese, Oliver Sonne y Erick Noriega, figuras de la Selección Peruana (FPF).

Así, no habrá clasificación directa para ‘La Bicolor’ al Mundial 2030. Los detalles sobre los cupos que otorgue para cada confederación, se conocerán una vez que se confirme realmente la participación de 64 equipos. Mientras tanto, la Selección de Todos debe seguir preocupándose por mejorar.

Por ello, se entiende lo que apuntó Ferrari sobre la ampliación del universo de futbolistas y el objetivo de ser competitivos. En esta línea, según el directivo de la FPF, será importante la localía y se verá a la Selección Peruana jugando en la altura, confirmado de boca del propio Director General de Fútbol.

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Así como confirmó los estadios en donde jugará Perú por Eliminatorias (El Estadio Nacional, el Monumental de Ate, el Inca Garcilaso de la Vega de Cusco y el Monumental de la UNA en Puno), Jean Ferrari sueña con que el seleccionado pueda hacer de las suyas en la altura.

“Lo que me imagino de Perú jugando en Puno ante Argentina es que La Bicolor gana 3-0. Esa es la película que se me viene, pero de acá a llegar a ello hay mucho trabajo y mucho pan por rebanar”, deseó.

Y agregó, para defender su plan: “En las últimas eliminatorias cuando Perú ha jugado ante Argentina en el Nacional, ¿cuántos triunfos ha logrado? Por qué no pensar jugar en Puno, lo peor que te puede pasar es que obtengas el mismo resultado de los últimos 30 años“.

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Jean Ferrari justificó la localía de Perú en la altura con el caso Cienciano

Uno de los mejores equipos de la temporada en Perú es, sin dudas, Cienciano. Está entre los tres primeros en la Tabla acumulada de la Liga 1, mientras que es el único equipo del país que sigue en carrera en el plano internacional: jugará octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 ante Botafogo.

Para Jean Ferrari, el ‘Papá de América’ aprovecha muy bien el factor de la altura de Cusco para hacerse fuerte de local. En este sentido, cree que esto puede favorecer a la Selección Peruana.

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“La victoria de Cienciano no es una casualidad, el tema de la altura es una realidad, no un mito. La altura tiene un límite, pero si tienes un buen equipo más la altura, te puedes hacer invencible“, opinó.

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