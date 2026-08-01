El primer descartado de José Mourinho tras el empate de Real Madrid ante Fiorentina

José Mourinho no tendría en mente la participación constante de un futbolista que para muchos debería ser clave en Real Madrid. Tuvo minutos hoy ante Fiorentina, pero aún así sería prestado muy pronto.

Real Madrid no pasó del empate 2-2 ante Fiorentina en un amistoso internacional disputado en el Wörthersee Stadion situado en Austria. Si bien se trata de un encuentro de pretemporada y en donde los jugadores empiezan a soltar piernas, dentro de las novedades posteriores al resultado vemos una llamativa decisión por parte de José Mourinho respecto a un jugador en especial.

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Resulta que distintas informaciones aseguran que Endrick no gusta dentro de las planificaciones de José Mourinho y por ende es muy probable que el brasileño tenga que salir a préstamo en el actual mercado de pases europeo. Recordemos que durante la temporada anterior tuvo que irse cedido al Olympique de Lyon y vaya que la rompió con 16 apariciones entre goles y asistencias.

⛔️🇧🇷 Endrick PODRÍA SALIR A PRÉSTAMO DE NUEVO del Real Madrid, ya que no es del gusto de José Mourinho.



⚠️ Hoy es el 4TO DELANTERO en consideración tras la compra de Carlos Espí del Levante y pasaría a ser el ÚLTIMO cuando Rodrygo se recupere de su lesión ligamentaria.… pic.twitter.com/GINwCCYxqB — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 1, 2026

De acuerdo a reconocidos medios internacionales como ‘Marca‘ y ‘GeGlobo‘, la presencia de Endrick en la plantilla de Real Madrid no es del todo segura de cara a la siguiente temporada. Hoy en día representa ser el cuarto delantero del equipo ya que todavía resta la recuperación de un Rodrygo Goes que claramente tendrá un lugar de relevancia, así que dichas posibilidades de jugar serían pocas.

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Es importante tener en cuenta que Endrick fue titular el día de hoy en el amistoso internacional entre Real Madrid vs. Fiorentina. Es más, anotó el primer gol del encuentro a los 12 minutos tras un zurdazo en área rival y cualquiera podría pensar que este buen inicio le daría una nueva oportunidad en el equipo merengue, a la espera de la decisión final que pueda tomar José Mourinho.

GOL DE ENDRICK na sua volta ao Real Madrid!



🎥 @SportyNetBrasil pic.twitter.com/YGGPXux4ye — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) August 1, 2026

¿Se vendría otra salida importante de la plantilla de Real Madrid?

Así como el día de hoy surgió la posibilidad de que Endrick no pueda ser tomado en cuenta dentro de las planificaciones de José Mourinho de cara a la próxima temporada europea, durante los últimos días se habla en demasía del escenario en donde Vinicius Jr. termine siendo vendido ante la negativa de renovación y existe un destino más que interesado en tenerlo muy pronto: Arsenal.

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El actual campeón de la Premier League pretende sumar a su plantel a la estrella brasileña para dar el gran salto de calidad que requieren a nivel continental, así que el escenario está latente al ver que Vinicius Jr. no renueva contrato con un Real Madrid que no pretende mejorar la oferta de un acuerdo que termina en junio del año 2027. Es decir, todavía resta mucha información por conocer.

🚨UPDATE! 💣



Vinícius Júnior is no longer excited about renewing with Real Madrid. 🇧🇷 🌟



Arsenal are following the situation closely.



ℹ️@jorgenicola pic.twitter.com/WDXQ0m6iyi — AFC Xtra (@AFC__Xtra) August 1, 2026

DATOS CLAVES

Real Madrid empató 2-2 ante Fiorentina en un amistoso jugado en Austria .

empató 2-2 ante en un amistoso jugado en . José Mourinho evalúa ceder a Endrick para la próxima temporada europea.

evalúa ceder a para la próxima temporada europea. Endrick anotó el primer gol de Real Madrid a los 12 minutos.