“Imagino a Perú jugando en Puno ante Argentina y que la Bicolor gana 3-0”

La Selección Peruana desde su plana directiva, tiene un plan seguro. Para ganarle a la Argentina cuando estén chocando, en la altura de Puno.

El plan de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para las próximas Eliminatorias Sudamericanas contempla una estrategia geográfico-deportiva agresiva: sacar a la Bicolor de su zona de confort en Lima para convertir la altura del país en una fortaleza inexpugnable.

Publicidad

Jean Ferrari, Director General de Fútbol en la FPF, encendió la polémica en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias al proyectar un cambio radical en la localía del equipo nacional ante las potencias del continente.

Jean Ferrari y su plan para la mejora de la Selección Peruana. (Foto: X).

De la capital peruana a la altitud extrema

Históricamente, la Selección Peruana ha disputado la gran mayoría de sus encuentros de clasificación en el Estadio Nacional de Lima. Sin embargo, Ferrari sostiene que el universo de sedes debe ampliarse drásticamente para maximizar las opciones competitivas del equipo.

Publicidad

La propuesta abarca cuatro recintos específicos distribuidos entre la costa y la sierra sur del Perú:

Estadio Nacional (Lima): El hogar tradicional de la Bicolor.

Estadio Monumental (Lima): Alternativa de gran capacidad en la capital.

Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco): Ubicado a más de 3,300 m s. n. m.

Estadio Guillermo Briceño Rosamedina (Juliaca / Puno): Situado a más de 3,800 m s. n. m.

El reto a la campeona del mundo

La frase que más impacto generó en la entrevista fue la referente al cruce contra la Selección Argentina de Lionel Scaloni. Para Ferrari, trasladar un partido de ese calibre a más de 3,800 metros de altitud alteraría por completo la correlación de fuerzas.

Publicidad

“Las sedes para las Eliminatorias serán el estadio Nacional, el estadio Monumental, el estadio de Cusco y el de Puno. Lo que me imagino de Perú jugando en Puno ante Argentina es que la Bicolor gana 3-0”, afirmó el directivo. Jean Ferrari, Director General de Fútbol de la Federación Peruana.

El objetivo del área de fútbol de la FPF es generar una “pesadilla” en el planteamiento táctico de rivales que sufren el impacto de la falta de oxígeno y la velocidad de la pelota en la altura.

Publicidad

Descentralización y factor geográfico

Más allá de la ventaja antideportiva que argumentan las delegaciones visitantes cuando enfrentan la altitud, la propuesta de la FPF persigue dos objetivos fundamentales:

Descentralizar la Selección Perú: Llevar al equipo patrio a las provincias del interior, permitiendo que las hinchadas del sur del país se conecten de cerca con el proceso clasificatorio. Diversificación táctica: Elegir la sede según las características y vulnerabilidades del rival de turno, combinando el fútbol de posesión en el llano con el desgaste físico en la altura.

DATOS CLAVE

Jean Ferrari propuso cambiar la localía de la Selección Peruana a Cusco y Puno.

Cuatro estadios fueron elegidos: Nacional, Monumental, Garcilaso de la Vega y Guillermo Briceño Rosamedina.

3,800 metros es la altitud del estadio en Puno sugerido para enfrentar a Argentina.