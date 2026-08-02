Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 y Acumulado tras el triunfo de Cienciano ante Universitario

Cienciano bajó del primer lugar a Universitario con su triunfo en Cusco. Alianza Lima y FBC Melgar comparten el primer lugar en el Clausura. Mira las posiciones.

El Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú culminó su fecha 3 este domingo 2 de agosto y ya no quedan equipos con puntaje ideal. Es que los dos equipos que llegaron con seis puntos a esta jornada no ganaron. Universitario cayó en su visita a Cienciano en el Inca Garcilaso de la Vega y FBC Melgar no pudo romper el cero ante CD Moquegua. Así, el ‘Dominó’ sigue como líder con 7, pero acompañado ahora de Alianza Lima.

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La tercera jornada del Clausura ya tuvo algunos resultados importantes. Alianza Lima, por ejemplo, volvió a la victoria y venció a Alianza Atlético en Matute por 3-1 con una gran actuación de Eryc Castillo. Gracias a este resultado, se adueñó del liderazgo en este certamen y sigue firme en el Acumulado.

Este domingo, en tanto, Sporting Cristal sumó su segundo triunfo en este torneo con su victoria 2-0 ante Juan Pablo II College con goles de Hernán Barcos y Santiago González. En tanto, Deportivo Garcilaso sigue dejando atrás la salida de Sebastián Domínguez y ganó un partido importante como visitante en Tarma por 1-0.

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Lo importante llegó en la parte final del domingo. Melgar no jugó bien, pero rescató un buen empate en Moquegua. Y, luego, Cienciano fue dominador del partido y, con goles de Matías Succar y Carlos Garcés, venció 2-0 a Universitario para quitarle el invicto en este Clausura.

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Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú tras la fecha 3

Alianza Lima y FBC Melgar son dos de los tres invictos en este Torneo Clausura 2026 (CD Moquegua empató los tres partidos), aunque con dos victorias y un empate. Por eso, son los líderes. En tanto, por detrás, hay hasta siete equipos con seis unidades, por lo que todo está parejo.

POS EQUIPOS PTS PJ G E P DIF 1 Alianza Lima 7 3 2 1 0 +3 2 FBC Melgar 7 3 2 1 0 +3 3 Cusco FC 6 3 2 0 1 +5 4 Sport Huancayo 6 3 2 0 1 +3 5 Sporting Cristal 6 3 2 0 1 +2 6 Sport Boys 6 3 2 0 1 +2 7 Deportivo Garcilaso 6 3 2 0 1 +1 8 Los Chankas 6 3 2 0 1 0 9 Universitario de Deportes 6 3 2 0 1 0 10 Juan Pablo II College 4 3 1 1 1 0 11 CD Moquegua 3 3 0 3 0 0 12 Atlético Grau 3 3 1 0 2 -1 13 Cienciano 3 3 1 0 2 -2 14 Alianza Atlético 3 3 1 0 2 -3 15 Comerciantes Unidos 2 3 0 2 1 -1 16 FC Cajamarca 1 3 0 1 2 -3 17 UTC 1 3 0 1 2 -5 18 ADT 0 3 0 0 3 -4

Tabla de posiciones del Acumulado de la Liga 1 Perú 2026

Alianza Lima está en lo más alto del Acumulado de la Liga 1 Perú 2026. Por ende, se encamina a ser el mejor equipo del año, aunque hay que ver qué pasa en el Clausura y con los otros equipos que tiene por detrás.

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POS EQUIPOS PTS PJ G E P DIF 1 Alianza Lima 47 20 14 5 1 +25 2 Los Chankas 40 20 12 4 4 +4 3 Cienciano 36 20 11 3 6 +10 4 FBC Melgar 35 20 10 5 5 +12 5 Universitario de Deportes 35 20 10 5 5 +9 6 Cusco FC 33 20 10 3 7 +2 7 Deportivo Garcilaso 32 20 9 5 6 +4 8 Sport Boys 26 20 7 5 8 -2 9 Sporting Cristal 25 20 7 4 9 0 10 Alianza Atlético 24 20 6 6 8 -1 11 Comerciantes Unidos 23 20 5 8 7 -3 12 Sport Huancayo 22 20 6 4 10 -7 13 CD Moquegua 21 20 5 6 9 -7 14 ADT 20 20 5 5 10 -3 15 Juan Pablo II College 20 20 5 5 10 -18 16 Atlético Grau 19 20 5 4 11 -7 17 FC Cajamarca 18 20 4 6 10 -8 18 UTC 14 * 20 4 7 9 -10 *A UTC le descontaron 5 puntos. Sanción por incumplimiento de pagos.

Resultados de la fecha 3 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú

VIERNES 31 DE JULIO

Los Chankas 3-2 Comerciantes Unidos

SÁBADO 1 DE AGOSTO

FC Cajamarca 0-2 Sport Huancayo

Atlético Grau 0-1 Sport Boys

Cusco FC 4-1 UTC

Alianza Lima 3-1 Alianza Atlético de Sullana

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DOMINGO 2 DE AGOSTO

Sporting Cristal 2-0 Juan Pablo II College

ADT 0-1 Deportivo Garcilaso

CD Moquegua 0-0 FBC Melgar

Cienciano 2-0 Universitario de Deportes

DATOS CLAVE