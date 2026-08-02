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Liga 1

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 y Acumulado tras el triunfo de Cienciano ante Universitario

Cienciano bajó del primer lugar a Universitario con su triunfo en Cusco. Alianza Lima y FBC Melgar comparten el primer lugar en el Clausura. Mira las posiciones.

Cienciano se hizo fuerte en casa y venció a Universitario.
© Liga 1 Te ApuestoCienciano se hizo fuerte en casa y venció a Universitario.

El Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú culminó su fecha 3 este domingo 2 de agosto y ya no quedan equipos con puntaje ideal. Es que los dos equipos que llegaron con seis puntos a esta jornada no ganaron. Universitario cayó en su visita a Cienciano en el Inca Garcilaso de la Vega y FBC Melgar no pudo romper el cero ante CD Moquegua. Así, el ‘Dominó’ sigue como líder con 7, pero acompañado ahora de Alianza Lima.

La tercera jornada del Clausura ya tuvo algunos resultados importantes. Alianza Lima, por ejemplo, volvió a la victoria y venció a Alianza Atlético en Matute por 3-1 con una gran actuación de Eryc Castillo. Gracias a este resultado, se adueñó del liderazgo en este certamen y sigue firme en el Acumulado.

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Este domingo, en tanto, Sporting Cristal sumó su segundo triunfo en este torneo con su victoria 2-0 ante Juan Pablo II College con goles de Hernán Barcos y Santiago González. En tanto, Deportivo Garcilaso sigue dejando atrás la salida de Sebastián Domínguez y ganó un partido importante como visitante en Tarma por 1-0.

Lo importante llegó en la parte final del domingo. Melgar no jugó bien, pero rescató un buen empate en Moquegua. Y, luego, Cienciano fue dominador del partido y, con goles de Matías Succar y Carlos Garcés, venció 2-0 a Universitario para quitarle el invicto en este Clausura.

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Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú tras la fecha 3

Alianza Lima y FBC Melgar son dos de los tres invictos en este Torneo Clausura 2026 (CD Moquegua empató los tres partidos), aunque con dos victorias y un empate. Por eso, son los líderes. En tanto, por detrás, hay hasta siete equipos con seis unidades, por lo que todo está parejo.

POSEQUIPOSPTSPJGEPDIF
1Alianza Lima73210+3
2FBC Melgar73210+3
3Cusco FC63201+5
4Sport Huancayo63201+3
5Sporting Cristal63201+2
6Sport Boys63201+2
7Deportivo Garcilaso63201+1
8Los Chankas632010
9Universitario de Deportes632010
10Juan Pablo II College431110
11CD Moquegua330300
12Atlético Grau33102-1
13Cienciano33102-2
14Alianza Atlético33102-3
15Comerciantes Unidos23021-1
16FC Cajamarca13012-3
17UTC13012-5
18ADT03003-4

Tabla de posiciones del Acumulado de la Liga 1 Perú 2026

Alianza Lima está en lo más alto del Acumulado de la Liga 1 Perú 2026. Por ende, se encamina a ser el mejor equipo del año, aunque hay que ver qué pasa en el Clausura y con los otros equipos que tiene por detrás.

POSEQUIPOSPTSPJGEPDIF
1Alianza Lima47201451+25
2Los Chankas40201244+4
3Cienciano36201136+10
4FBC Melgar35201055+12
5Universitario de Deportes35201055+9
6Cusco FC33201037+2
7Deportivo Garcilaso3220956+4
8Sport Boys2620758-2
9Sporting Cristal25207490
10Alianza Atlético2420668-1
11Comerciantes Unidos2320587-3
12Sport Huancayo22206410-7
13CD Moquegua2120569-7
14ADT20205510-3
15Juan Pablo II College20205510-18
16Atlético Grau19205411-7
17FC Cajamarca18204610-8
18UTC14 *20479-10
*A UTC le descontaron 5 puntos. Sanción por incumplimiento de pagos.

Resultados de la fecha 3 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú

VIERNES 31 DE JULIO

  • Los Chankas 3-2 Comerciantes Unidos

SÁBADO 1 DE AGOSTO

  • FC Cajamarca 0-2 Sport Huancayo
  • Atlético Grau 0-1 Sport Boys
  • Cusco FC 4-1 UTC
  • Alianza Lima 3-1 Alianza Atlético de Sullana

DOMINGO 2 DE AGOSTO

  • Sporting Cristal 2-0 Juan Pablo II College
  • ADT 0-1 Deportivo Garcilaso
  • CD Moquegua 0-0 FBC Melgar
  • Cienciano 2-0 Universitario de Deportes

DATOS CLAVE

  • Alianza Lima y FBC Melgar lideran el Torneo Clausura 2026 con 7 puntos.
  • Universitario cayó 2-0 ante Cienciano y perdió su invicto en la tercera fecha.
  • Sporting Cristal ganó 2-0 a Juan Pablo II con goles de Barcos y González.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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