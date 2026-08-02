Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 y Acumulado tras el triunfo de Cienciano ante Universitario

El Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú culminó su fecha 3 este domingo 2 de agosto y ya no quedan equipos con puntaje ideal. Es que los dos equipos que llegaron con seis puntos a esta jornada no ganaron. Universitario cayó en su visita a Cienciano en el Inca Garcilaso de la Vega y FBC Melgar no pudo romper el cero ante CD Moquegua. Así, el ‘Dominó’ sigue como líder con 7, pero acompañado ahora de Alianza Lima.
La tercera jornada del Clausura ya tuvo algunos resultados importantes. Alianza Lima, por ejemplo, volvió a la victoria y venció a Alianza Atlético en Matute por 3-1 con una gran actuación de Eryc Castillo. Gracias a este resultado, se adueñó del liderazgo en este certamen y sigue firme en el Acumulado.
Este domingo, en tanto, Sporting Cristal sumó su segundo triunfo en este torneo con su victoria 2-0 ante Juan Pablo II College con goles de Hernán Barcos y Santiago González. En tanto, Deportivo Garcilaso sigue dejando atrás la salida de Sebastián Domínguez y ganó un partido importante como visitante en Tarma por 1-0.
Lo importante llegó en la parte final del domingo. Melgar no jugó bien, pero rescató un buen empate en Moquegua. Y, luego, Cienciano fue dominador del partido y, con goles de Matías Succar y Carlos Garcés, venció 2-0 a Universitario para quitarle el invicto en este Clausura.
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Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú tras la fecha 3
Alianza Lima y FBC Melgar son dos de los tres invictos en este Torneo Clausura 2026 (CD Moquegua empató los tres partidos), aunque con dos victorias y un empate. Por eso, son los líderes. En tanto, por detrás, hay hasta siete equipos con seis unidades, por lo que todo está parejo.
|POS
|EQUIPOS
|PTS
|PJ
|G
|E
|P
|DIF
|1
|Alianza Lima
|7
|3
|2
|1
|0
|+3
|2
|FBC Melgar
|7
|3
|2
|1
|0
|+3
|3
|Cusco FC
|6
|3
|2
|0
|1
|+5
|4
|Sport Huancayo
|6
|3
|2
|0
|1
|+3
|5
|Sporting Cristal
|6
|3
|2
|0
|1
|+2
|6
|Sport Boys
|6
|3
|2
|0
|1
|+2
|7
|Deportivo Garcilaso
|6
|3
|2
|0
|1
|+1
|8
|Los Chankas
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|9
|Universitario de Deportes
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|10
|Juan Pablo II College
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|11
|CD Moquegua
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|12
|Atlético Grau
|3
|3
|1
|0
|2
|-1
|13
|Cienciano
|3
|3
|1
|0
|2
|-2
|14
|Alianza Atlético
|3
|3
|1
|0
|2
|-3
|15
|Comerciantes Unidos
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|16
|FC Cajamarca
|1
|3
|0
|1
|2
|-3
|17
|UTC
|1
|3
|0
|1
|2
|-5
|18
|ADT
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
Tabla de posiciones del Acumulado de la Liga 1 Perú 2026
Alianza Lima está en lo más alto del Acumulado de la Liga 1 Perú 2026. Por ende, se encamina a ser el mejor equipo del año, aunque hay que ver qué pasa en el Clausura y con los otros equipos que tiene por detrás.
|POS
|EQUIPOS
|PTS
|PJ
|G
|E
|P
|DIF
|1
|Alianza Lima
|47
|20
|14
|5
|1
|+25
|2
|Los Chankas
|40
|20
|12
|4
|4
|+4
|3
|Cienciano
|36
|20
|11
|3
|6
|+10
|4
|FBC Melgar
|35
|20
|10
|5
|5
|+12
|5
|Universitario de Deportes
|35
|20
|10
|5
|5
|+9
|6
|Cusco FC
|33
|20
|10
|3
|7
|+2
|7
|Deportivo Garcilaso
|32
|20
|9
|5
|6
|+4
|8
|Sport Boys
|26
|20
|7
|5
|8
|-2
|9
|Sporting Cristal
|25
|20
|7
|4
|9
|0
|10
|Alianza Atlético
|24
|20
|6
|6
|8
|-1
|11
|Comerciantes Unidos
|23
|20
|5
|8
|7
|-3
|12
|Sport Huancayo
|22
|20
|6
|4
|10
|-7
|13
|CD Moquegua
|21
|20
|5
|6
|9
|-7
|14
|ADT
|20
|20
|5
|5
|10
|-3
|15
|Juan Pablo II College
|20
|20
|5
|5
|10
|-18
|16
|Atlético Grau
|19
|20
|5
|4
|11
|-7
|17
|FC Cajamarca
|18
|20
|4
|6
|10
|-8
|18
|UTC
|14 *
|20
|4
|7
|9
|-10
Resultados de la fecha 3 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú
VIERNES 31 DE JULIO
- Los Chankas 3-2 Comerciantes Unidos
SÁBADO 1 DE AGOSTO
- FC Cajamarca 0-2 Sport Huancayo
- Atlético Grau 0-1 Sport Boys
- Cusco FC 4-1 UTC
- Alianza Lima 3-1 Alianza Atlético de Sullana
DOMINGO 2 DE AGOSTO
- Sporting Cristal 2-0 Juan Pablo II College
- ADT 0-1 Deportivo Garcilaso
- CD Moquegua 0-0 FBC Melgar
- Cienciano 2-0 Universitario de Deportes
DATOS CLAVE
- Alianza Lima y FBC Melgar lideran el Torneo Clausura 2026 con 7 puntos.
- Universitario cayó 2-0 ante Cienciano y perdió su invicto en la tercera fecha.
- Sporting Cristal ganó 2-0 a Juan Pablo II con goles de Barcos y González.