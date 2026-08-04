Sporting Cristal hace los esfuerzos necesarios para fichar a tricampeón con Universitario

Sporting Cristal quiere un nuevo refuerzo para la presente Liga 1. Se trata de alguien, que recién fue tricampeón nacional con Universitario.

El mercado de pases de la Liga 1 vive sus horas más decisivas y Sporting Cristal busca dar el golpe más retumbante del campeonato. Con la urgencia de devolverle solidez y marca a la volante tras la salida de Gustavo Cazonatti, la directiva del Rímac ha fijado su objetivo principal en un futbolista que conoce a la perfección el medio local y fue pieza clave en el cuadro merengue: Rodrigo Ureña.

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Sporting Cristal urgido antes de jugar ante Universitario

En La Florida son conscientes de la falta de equilibrio en el mediocampo y la necesidad de reforzarse antes del crucial choque frente a Universitario de Deportes por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026.

Rodrigo Ureña buscado por Sporting Cristal. (Foto: X).

Falta de contención: La partida de Cazonatti dejó un vacío evidente en la recuperación del balón.

La partida de Cazonatti dejó un vacío evidente en la recuperación del balón. El ‘6’ ideal: En el Rímac consideran que Ureña tiene el temperamento, despliegue y jerarquía necesarios para encarar la recta decisiva del torneo.

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Negociaciones potentes para buscar a Rodrigo Ureña

Según reveló el periodista Paul Pérez en el programa Modo Fútbol, la directiva celeste tiene la intención de agotar todas sus posibilidades económicas para acelerar las tratativas antes del trascendental duelo del fin de semana.

“En Sporting Cristal harán el esfuerzo máximo. A más tardar entre hoy y mañana definen al ‘6’, e insistirán hasta el final por Rodrigo Ureña”, señaló el comunicador.

La postura en Colombia y la opción de sacudir el mercado

Pese a que la prioridad inicial del mediocampista chileno era mantenerse en Millonarios de Colombia, la insistencia rimense busca reabrir la conversación. De concretarse el traspaso previa al duelo directo en Ate, significaría un auténtico remezón mediático por el reciente paso de Ureña como tricampeón nacional con la camiseta crema.

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Las próximas horas serán determinantes en La Florida para saber si logran destrabar la negociación con el ‘Pitbull’ o si deberán activar un plan de contingencia para reforzar la volante antes del cierre del libro de pases.

DATOS CLAVE

Sporting Cristal busca fichar al futbolista chileno Rodrigo Ureña.

Paul Pérez informó que el club definirá la contratación entre hoy y mañana.

El partido contra Universitario corresponde a la fecha 4 del Torneo Clausura 2026.