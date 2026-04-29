Ex Miss Perú confiesa que forcejeó con Aldo Corzo en una fiesta con varios futbolistas: “Fue un momento muy feo”

La modelo Lesly Reyna, conocida por sus títulos en Miss Eco Internacional y Miss Supranational, reveló un traumático episodio vivido hace casi una década. En el programa No decirlo, la ex Miss Perú detalló un incidente de presunto acoso que involucra al futbolista Aldo Corzo.

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Reyna explicó que los hechos ocurrieron durante una reunión social donde se encontraban varios integrantes de la Selección Peruana. Al sentirse incómoda, la modelo intentó abandonar el lugar, pero vivió un momento de tensión al dirigirse al baño.

Un relato de forcejeo y valentía

Según la confesión de la modelo, el futbolista intentó ingresar al servicio junto con ella de manera forzada. “Me jaló para entrar al baño conmigo; de hecho, me quiso besar, pero lo empujé”, relató Reina sobre el forcejeo ocurrido.

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La situación no pasó a mayores debido a la interrupción de otra persona que se disponía a usar el baño en ese instante. Reyna admitió que el miedo a no ser escuchada y el poder económico del deportista la llevaron a guardar silencio por años.

El impacto del contexto mundialista

El incidente habría tenido lugar en las cercanías del Mundial Rusia 2018, un momento de gloria para el fútbol peruano. La modelo señaló que no quiso generar polémica en un país que celebraba el regreso de su selección tras 36 años.

“Dije: ‘es futbolista, tendrá mucho dinero, mejor no hago nada'”, confesó la ex Miss Perú sobre su temor a las represalias. Este testimonio, recogido por medios de farándula locales, pone bajo la lupa la conducta de figuras públicas en eventos privados.

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Repercusiones en la prensa local

Hasta el momento, el defensa nacional no ha emitido comentarios respecto a las declaraciones vertidas en el espacio digital. La noticia ha causado revuelo entre los seguidores del deporte y el espectáculo por la gravedad de las acusaciones.

El caso de Lesly Reyna destaca la importancia de denunciar actos de acoso, independientemente del tiempo transcurrido o la fama del involucrado. La revelación continúa generando debate en redes sociales sobre la seguridad de las mujeres en entornos de alta exposición mediática.

Lesly Reyna explicó en un streaming el caso de Aldo Corzo. (Foto: X).

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