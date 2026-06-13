El técnico Javier Rabanal fue presentado de manera oficial como nuevo estratega de Cusco y se acordó de Universitario.

Javier Rabanal fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de Cusco FC y no tardó en dejar declaraciones que han generado comentarios en el entorno del fútbol peruano. El técnico español inicia una nueva etapa luego de su salida de Universitario de Deportes, donde quedó marcado por la eliminación en la Copa Libertadores y un irregular Torneo Apertura 2026.

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Durante su primera conferencia de prensa, Rabanal fue consultado sobre los refuerzos que podrían llegar al conjunto cusqueño para afrontar el Torneo Clausura. Su respuesta llamó especialmente la atención debido a las críticas que recibió en Universitario por algunos fichajes, especialmente el de Sekou Gassama, delantero que terminó marchándose sin anotar un solo gol.

“Vamos a ver qué pasa en los partidos y a partir de ahí bajaremos una serie de posiciones; siempre y cuando mejoren lo que tenemos. No traeremos nada por traer, sino que nos dé un salto de calidad”, expresó el entrenador español, una frase que para muchos fue interpretada como una indirecta a las decisiones tomadas durante su paso por Ate.

La declaración tomó fuerza porque uno de los principales cuestionamientos hacia Rabanal en Universitario fue precisamente la llegada de futbolistas que no terminaron respondiendo a las expectativas. Por ello, varios hinchas entendieron sus palabras como una referencia a experiencias recientes que busca no repetir en Cusco.

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Javier Rabanal dirigiendo su primer entrenamiento en Cusco: (Foto: Instagram Cusco)

Rabanal quiere recuperar la identidad de Cusco FC

Más allá de la polémica interpretación de sus declaraciones, el técnico dejó claro que su prioridad es devolverle una identidad futbolística al equipo imperial. Según explicó, considera que esa será la base para competir de mejor manera en el Torneo Clausura 2026.

“Quiero recuperar la identidad de juego al máximo de lo que es Cusco FC, porque creo que eso nos hará ganar más partidos. Sé que esa idea de Cusco FC pega mucho con la idea de juego que tengo”, señaló Rabanal. Ahora tendrá el reto de demostrar sus credenciales en un club que buscará ser protagonista en la segunda parte de la temporada y que tendrá un partido con alto morbo cuando visite a Universitario en el Estadio Monumental.

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Javier Rabanal cuando era técnico de Universitario. (Foto: Liga 1)

¿Cuándo debuta Cusco con Javier Rabanal?

Javier Rabanal debuta con Cusco en la fecha 1 del Torneo Clausura 2026 cuando juegue ante Alianza Atlético el próximo sábado 18 de julio en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

¿Cuándo juega Cusco vs. Universitario con Javier Rabanal?

Cusco juega ante Universitario por la fecha 2 del Torneo Clausura 2026 y en el estadio Monumental de Ate el viernes 24 de julio.

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Datos claves

Javier Rabanal fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de Cusco FC.

El técnico español dirigirá al club cusqueño durante el Torneo Clausura 2026.

El delantero Sekou Gassama dejó Universitario de Deportes sin anotar un solo gol.