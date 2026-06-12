En una figura que no es habitual en el fútbol peruano, Universitario y Sporting Cristal podrían hacer un trueque histórico en la Liga 1.

Universitario de Deportes busca reforzar su plantel para el Torneo Clausura 2026 y ya tendría una estrategia poco convencional sobre la mesa. Según se informó en el programa Fútbol Satélite, el cuadro crema pretende incorporar a Ian Wisdom y analiza incluir a José Rivera como parte de la negociación con Sporting Cristal.

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La información fue revelada por el periodista Julio Peña, quien explicó que Universitario ya realizó contactos preliminares para conocer la situación del joven volante y que incluso existe diálogo con su entorno para explorar la posibilidad del fichaje.

Además del interés deportivo, la operación tendría un componente estratégico. Desde Ate buscan evitar que José Rivera termine reforzando a Alianza Lima, club que ha mostrado interés en el delantero y que podría intentar incorporarlo en el próximo mercado.

“Universitario está interesado en un jugador de Sporting Cristal. Incluso han hablado con el representante y ellos quieren que para que se pueda hacer el fichaje, ofrecer un jugador como parte del intercambio. Raúl González ya está hablando con Universitario y los cremas también quieren ofrecer al ‘Tunche’, de paso evitando que se vaya a Alianza”, comentó Julio Peña.

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José Rivera festejando un gol con Universitario en el estadio Monumental. (Foto: Liga 1)

En Sporting Cristal ven difícil aceptar el intercambio

Durante el debate, el periodista Diego Rebagliati puso en duda la viabilidad de la operación y señaló que existen diferencias importantes entre ambos futbolistas, especialmente en términos contractuales y de proyección.

“Hay una diferencia muy grande en edad y lo otro es que el ‘Tunche’ termina contrato en diciembre y Wisdom tiene uno mucho más largo. Yo Sporting Cristal no aceptaría. Hay que ver si Ian, que es hincha desde chico, acepta. Además, yo no lo veo con mucho espacio en el once titular de Universitario”, sostuvo Rebagliati. Aunque Ian Wisdom no cuenta actualmente con demasiado protagonismo en Sporting Cristal, desde una perspectiva dirigencial la propuesta no parece sencilla de concretar y todavía está lejos de convertirse en una negociación avanzada.

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🚨 INFORMACIÓN #EXCLUSIVA EN FÚTBOL SATÉLITE 🚨



Universitario de Deportes quiere a Ian Wisdom, volante de Sporting Cristal.



La ‘U’ YA CONVERSA con el agente del jugador y OFRECERÁ AL ‘TUNCHE’ RIVERA como parte de la negociación.



¿Aceptará Cristal ese trueque? 🔥 pic.twitter.com/17mV8wn8rc — Fútbol Satélite (@futbol_satelite) June 12, 2026

¿Cuánto vale actualmente José Rivera?

José Rivera vale actualmente 750 mil euros a sus actuales 29 años, según la información de Transfermarkt.

¿Hasta cuándo Ian Wisdom tiene contrato con Sporting Cristal?

Ian Wisdom tiene contrato vigente con Sporting Cristal hasta diciembre del 2026, según la última información de Transfermarkt.

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Datos claves

Universitario pretende fichar a Ian Wisdom ofreciendo a José Rivera como intercambio.

El periodista Julio Peña reveló los contactos preliminares entre Universitario y Sporting Cristal.

El futbolista Ian Wisdom posee un contrato a largo plazo con Sporting Cristal.