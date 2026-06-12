Roberto Mosquera vio el primer entrenamiento de Hernán Barcos en Sporting Cristal y tuvo una peculiar frase llamativa.

Roberto Mosquera se mostró sorprendido tras observar el primer entrenamiento de Hernán Barcos en Sporting Cristal, destacando la rapidez mental y la inteligencia táctica del delantero de 42 años en su nuevo equipo para el Torneo Clausura 2026.

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En declaraciones a L1 MAX, el técnico celeste resaltó que el rendimiento del atacante no lo tomó totalmente por sorpresa, debido a la trayectoria y lectura de juego que siempre ha caracterizado a Hernán Barcos.

“Me sorprendí y no me sorprendí. Siempre he visto que es un jugador dotado con una rapidez entre lo que pensó y cómo actúa. Parece que tuviera un Waze que le dice por dónde ir”, explicó Mosquera, generando gran repercusión por su comparación.

El entrenador también analizó el presente físico del delantero y cómo ha evolucionado su estilo de juego con el paso de los años, destacando que su inteligencia compensa la pérdida de velocidad.

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Hernán Barcos entrenando en Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

La lectura de Mosquera sobre el presente de Hernán Barcos

“Como ha perdido velocidad, su cerebro está más rápido. Homologa las dos cosas: el cambio de velocidad que tenía antes y ahora tiene una justeza en la labor técnica. No se queda mucho con la pelota y ahora toca, toca y toca. Su sentido común es de un jugador importante”, añadió el técnico Roberto Mosquera sobre Hernán Barcos.

Con estas palabras, Mosquera dejó en claro que Barcos no solo llega como un refuerzo goleador, sino también como una pieza de experiencia y liderazgo para un Sporting Cristal que apunta a pelear el Torneo Clausura 2026 y los Play-offs de la Copa Sudamericana.

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🎙️Roberto Mosquera sobre Hernán Barcos: "Tiene una rapidez en lo que pensó y cómo actua. Para una edad importante parece que tuviera un Waze".#L1Radio #SportingCristal



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¿Hasta cuándo Hernán Barcos tiene contrato con Sporting Cristal?

Hernán Barcos firmó por Sporting Cristal por todo el Torneo Clausura 2026. Hay que mencionar que el vínculo no contiene una cláusula de renovación automática, pero de todas formas conversarán tras el final de la temporada.

¿Cuánto vale actualmente Hernán Barcos?

Hernán Barcos vale 50 mil euros a sus actuales 42 años, según la información oficial de Transfermarkt.

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Datos claves

Roberto Mosquera elogió el primer entrenamiento de Hernán Barcos en Sporting Cristal.

El delantero de 42 años reforzará al equipo durante el Torneo Clausura 2026.

El técnico celeste destacó la inteligencia táctica del atacante en declaraciones a L1 MAX.