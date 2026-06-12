La Comisión Disciplinaria revisó la denuncia que presentó Universitario contra Renzo Garcés y Paolo Guerrero y aceptó el reclamo.

Una situación de alta tensión se ha instalado en la Liga 1 luego de que el programa Fútbol Satélite informara que la Comisión Disciplinaria admitió a trámite la denuncia presentada por Universitario de Deportes contra Paolo Guerrero y Renzo Garcés, en relación con presuntas infracciones ocurridas durante el Torneo Clausura 2025.

Publicidad

El caso ya está oficialmente en evaluación y, según lo revelado por el periodista Kevin Pacheco, tanto Alianza Lima como los jugadores involucrados cuentan con un plazo de tres días para presentar sus descargos ante la Comisión Disciplinaria.

De acuerdo con la versión del club crema, el expediente contra Paolo Guerrero se basa en supuestos gestos provocativos y un intercambio verbal con un hincha de Sporting Cristal durante el duelo entre Alianza Lima y el cuadro rimense en el Estadio Nacional.

En paralelo, la denuncia contra Renzo Garcés apunta a un presunto ingreso indebido a una zona restringida del estadio de Matute durante el partido ante Deportivo Garcilaso, a pesar de que el defensor se encontraba suspendido tras una expulsión previa.

Publicidad

Paolo Guerrero colocándole la cinta de capitán a Renzo Garcés en Matute. (Foto: Alianza Lima)

Universitario espera respuesta y el caso entra en fase decisiva

Con la admisión del trámite, el proceso disciplinario entra en una etapa clave donde las partes deberán presentar pruebas y descargos antes de que la Comisión determine si corresponde o no una sanción formal.

Mientras tanto, el ambiente en la Liga 1 se mantiene tenso a la espera de una resolución que podría tener impacto directo en el cierre de temporada y en la relación entre los principales clubes del fútbol peruano.

Publicidad

Renzo Garcés y Paolo Guerrero festejando un gol de Alianza Lima. (Foto: Liga 1)

¿Hasta cuándo Renzo Garcés tiene contrato con Alianza Lima?

Renzo Garcés tiene contrato vigente con Alianza Lima hasta diciembre del 2028, según el último reporte oficial de Transfermarkt.

¿Hasta cuándo Paolo Guerrero tiene contrato con Alianza Lima?

Paolo Guerrero tiene contrato vigente con Alianza Lima hasta diciembre del 2026, según el último reporte oficial de Transfermarkt.

Publicidad

Datos claves

La Comisión Disciplinaria admitió la denuncia de Universitario contra Guerrero y Garcés.

Alianza Lima y sus jugadores tienen tres días para presentar sus descargos oficiales.

El expediente acusa a Paolo Guerrero por supuestos gestos provocativos ante un hincha.