Qatar vs Suiza por el Mundial 2026: alineaciones confirmadas, lesionados y cambios de última hora

Las selecciones de Qatar y Suiza se enfrentan HOY sábado 13 de junio en el partido correspondiente a la fecha 1 del Grupo B del Mundial 2026. Los combinados dirigidos por Julen Lopetegui y Murat Yakin tienen todo definido para su debut en la Copa del Mundo y con lo mejor a disposición para sus alineaciones titulares.
Luego del empate entre Canadá y Bosnia y Herzegovina por el mismo grupo, Qatar y Suiza tienen una buena oportunidad para meterse rápidamente en el primer lugar. El ganador pasará a ser líder en la zona, mientras que el perdedor estará último. El empate dejará a los cuatro seleccionados igualados a una unidad.
Los qataríes, dirigidos por Julen Lopetegui, tuvieron que recurrir a la cuarta ronda de las Eliminatorias AFC para clasificar al Mundial 2026. Para este partido, contará con todos sus jugadores a disposición, por lo que veremos el equipo ideal del director técnico español.
Los suizos, por su parte, con Murat Yakin al mando una vez más, dejó en el camino a selecciones como Kosovo, Eslovenia y Suecia (se metió a la Copa del Mundo vía repechaje) para ser líder del Grupo B en las Eliminatorias UEFA y meterse en el Mundial. Con la recuperación de Breel Embolo, todas sus figuras están disponibles para el partido.
Alineaciones confirmadas para Qatar vs Suiza
QATAR
- Mahmoud Abunada
- Ayoub Al Oui
- Pedro Miguel
- Boualem Khoukhi
- Homam Al Amin
- Issa Laye
- Jassem Gaber
- Assim Madibo
- Yusuf Abdurisag
- Edmilson Junior
- Akram Afif
- DT: Julen Lopetegui
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SUIZA
- Gregor Kobel
- Manuel Akanji
- Denis Zakaria
- Nico Elvedi
- Michel Aebischer
- Remo Freuler
- Granit Xhaka
- Ricardo Rodriguez
- Dan Ndoye
- Rubén Vargas
- Breel Embolo
- DT: Murat Yakin
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Las novedades de Qatar y Suiza
Qatar pondrá en campo un once titular con una línea de tres defensores, algo que Julen Lopetegui no teme en imponer, pese a tratarse de una selección de las de menor jerarquía. Con el goleador Almoez Ali y Akram Afif como figuras, van por la sorpresa en este grupo.
Suiza, por su parte, recuperó a Breel Embolo, quien arrastraba una molestia. Va desde el arranque, por lo que nombres como Zeki Amdouni y Noah Okafor deberán esperar en el banco de suplentes por su oportunidad en el ataque. Granit Xhaka será el capitán del equipo para el debut.
Datos claves
- Qatar y Suiza debutan hoy sábado 13 de junio en el Grupo B del Mundial 2026.
- El partido de hoy define al líder del Grupo B tras el empate de Canadá.
- El delantero suizo Breel Embolo se recuperó y es titular en la alineación confirmada.