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Mundial 2026

Qatar vs Suiza por el Mundial 2026: alineaciones confirmadas, lesionados y cambios de última hora

Se completa el Grupo B del Mundial 2026. Tras el empate entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, llega el turno de Qatar y Suiza. Conoce los detalles y sus titulares.

Akram Afif y Granit Xhaka, figuras de Qatar y Suiza.
© Getty ImagesAkram Afif y Granit Xhaka, figuras de Qatar y Suiza.

Las selecciones de Qatar y Suiza se enfrentan HOY sábado 13 de junio en el partido correspondiente a la fecha 1 del Grupo B del Mundial 2026. Los combinados dirigidos por Julen Lopetegui y Murat Yakin tienen todo definido para su debut en la Copa del Mundo y con lo mejor a disposición para sus alineaciones titulares.

Luego del empate entre Canadá y Bosnia y Herzegovina por el mismo grupo, Qatar y Suiza tienen una buena oportunidad para meterse rápidamente en el primer lugar. El ganador pasará a ser líder en la zona, mientras que el perdedor estará último. El empate dejará a los cuatro seleccionados igualados a una unidad.

Los qataríes, dirigidos por Julen Lopetegui, tuvieron que recurrir a la cuarta ronda de las Eliminatorias AFC para clasificar al Mundial 2026. Para este partido, contará con todos sus jugadores a disposición, por lo que veremos el equipo ideal del director técnico español.

Los suizos, por su parte, con Murat Yakin al mando una vez más, dejó en el camino a selecciones como Kosovo, Eslovenia y Suecia (se metió a la Copa del Mundo vía repechaje) para ser líder del Grupo B en las Eliminatorias UEFA y meterse en el Mundial. Con la recuperación de Breel Embolo, todas sus figuras están disponibles para el partido.

Alineaciones confirmadas para Qatar vs Suiza

QATAR

  • Mahmoud Abunada
  • Ayoub Al Oui
  • Pedro Miguel
  • Boualem Khoukhi
  • Homam Al Amin
  • Issa Laye
  • Jassem Gaber
  • Assim Madibo
  • Yusuf Abdurisag
  • Edmilson Junior
  • Akram Afif
  • DT: Julen Lopetegui
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SUIZA

  • Gregor Kobel
  • Manuel Akanji
  • Denis Zakaria
  • Nico Elvedi
  • Michel Aebischer
  • Remo Freuler
  • Granit Xhaka
  • Ricardo Rodriguez
  • Dan Ndoye
  • Rubén Vargas
  • Breel Embolo
  • DT: Murat Yakin

El interés por el Mundial de 2026 sigue creciendo, y contar con un código promocional válido es una excelente forma de empezar a explorar los mercados disponibles.

Las novedades de Qatar y Suiza

Qatar pondrá en campo un once titular con una línea de tres defensores, algo que Julen Lopetegui no teme en imponer, pese a tratarse de una selección de las de menor jerarquía. Con el goleador Almoez Ali y Akram Afif como figuras, van por la sorpresa en este grupo.

Suiza, por su parte, recuperó a Breel Embolo, quien arrastraba una molestia. Va desde el arranque, por lo que nombres como Zeki Amdouni y Noah Okafor deberán esperar en el banco de suplentes por su oportunidad en el ataque. Granit Xhaka será el capitán del equipo para el debut.

Datos claves

  • Qatar y Suiza debutan hoy sábado 13 de junio en el Grupo B del Mundial 2026.
  • El partido de hoy define al líder del Grupo B tras el empate de Canadá.
  • El delantero suizo Breel Embolo se recuperó y es titular en la alineación confirmada.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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