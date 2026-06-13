Qatar vs Suiza por el Mundial 2026: alineaciones confirmadas, lesionados y cambios de última hora

Se completa el Grupo B del Mundial 2026. Tras el empate entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, llega el turno de Qatar y Suiza. Conoce los detalles y sus titulares.

Las selecciones de Qatar y Suiza se enfrentan HOY sábado 13 de junio en el partido correspondiente a la fecha 1 del Grupo B del Mundial 2026. Los combinados dirigidos por Julen Lopetegui y Murat Yakin tienen todo definido para su debut en la Copa del Mundo y con lo mejor a disposición para sus alineaciones titulares.

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Luego del empate entre Canadá y Bosnia y Herzegovina por el mismo grupo, Qatar y Suiza tienen una buena oportunidad para meterse rápidamente en el primer lugar. El ganador pasará a ser líder en la zona, mientras que el perdedor estará último. El empate dejará a los cuatro seleccionados igualados a una unidad.

Los qataríes, dirigidos por Julen Lopetegui, tuvieron que recurrir a la cuarta ronda de las Eliminatorias AFC para clasificar al Mundial 2026. Para este partido, contará con todos sus jugadores a disposición, por lo que veremos el equipo ideal del director técnico español.

Los suizos, por su parte, con Murat Yakin al mando una vez más, dejó en el camino a selecciones como Kosovo, Eslovenia y Suecia (se metió a la Copa del Mundo vía repechaje) para ser líder del Grupo B en las Eliminatorias UEFA y meterse en el Mundial. Con la recuperación de Breel Embolo, todas sus figuras están disponibles para el partido.

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Alineaciones confirmadas para Qatar vs Suiza

QATAR

Mahmoud Abunada

Ayoub Al Oui

Pedro Miguel

Boualem Khoukhi

Homam Al Amin

Issa Laye

Jassem Gaber

Assim Madibo

Yusuf Abdurisag

Edmilson Junior

Akram Afif

DT: Julen Lopetegui

SUIZA

Gregor Kobel

Manuel Akanji

Denis Zakaria

Nico Elvedi

Michel Aebischer

Remo Freuler

Granit Xhaka

Ricardo Rodriguez

Dan Ndoye

Rubén Vargas

Breel Embolo

DT: Murat Yakin

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Las novedades de Qatar y Suiza

Qatar pondrá en campo un once titular con una línea de tres defensores, algo que Julen Lopetegui no teme en imponer, pese a tratarse de una selección de las de menor jerarquía. Con el goleador Almoez Ali y Akram Afif como figuras, van por la sorpresa en este grupo.

Suiza, por su parte, recuperó a Breel Embolo, quien arrastraba una molestia. Va desde el arranque, por lo que nombres como Zeki Amdouni y Noah Okafor deberán esperar en el banco de suplentes por su oportunidad en el ataque. Granit Xhaka será el capitán del equipo para el debut.

Datos claves

Qatar y Suiza debutan hoy sábado 13 de junio en el Grupo B del Mundial 2026.

debutan hoy sábado 13 de junio en el Grupo B del Mundial 2026. El partido de hoy define al líder del Grupo B tras el empate de Canadá.

tras el empate de Canadá. El delantero suizo Breel Embolo se recuperó y es titular en la alineación confirmada.