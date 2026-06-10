Conoce la forma más fácil y rápida para descargar el calendario del Mundial 2026 en formato excel: todos los partidos y las horas.

El Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol al reunir a 48 selecciones, disputarse en tres países y contar con un total de 104 partidos. Por ello, muchos aficionados buscan una forma práctica de seguir toda la competencia desde la fase de grupos hasta la gran final.

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Una de las herramientas más útiles es el calendario en formato Excel, que permite consultar de manera ordenada cada encuentro del torneo. El archivo incluye toda la programación oficial y facilita el seguimiento de los resultados a medida que avanza la Copa del Mundo.

Una vez descargado, los usuarios podrán navegar por cada grupo para revisar la fecha, hora y estadio de los partidos. Además, el documento incorpora diferentes pestañas para acceder rápidamente a la información de cada fase del campeonato, incluyendo dieciseisavos de final, octavos, cuartos, semifinales, partido por el tercer puesto y la final.

Otro de los beneficios del fixture en Excel de la Copa del Mundo es que cuenta con una tabla dinámica de resultados que puede actualizarse ingresando los marcadores oficiales. De esta manera, las posiciones y cruces de las siguientes rondas se ajustan automáticamente conforme se desarrollan los encuentros.

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Calendario del Mundial 2026 en excel: descarga e imprime el fixture completo. (Foto: Gemini IA)

¿Cómo descargar en excel e imprimir el calendario oficial del Mundial 2026?

Para descargar el archivo en excel del calendario completo del Mundial 2026 solo debes dar clic al enlace que está en la parte final de este texto. Con el enlace: “Descarga gratis el calendario completo del Mundial 2026 en formato excel”, podrás acceder a toda la información.

Descarga gratis el calendario completo del Mundial 2026 en formato excel

El archivo también permite modificar la zona horaria mediante una pestaña denominada UTC, función especialmente útil para los aficionados que seguirán el torneo desde distintos países. Gracias a esta herramienta, cada usuario puede visualizar los horarios adaptados a su ubicación sin necesidad de realizar conversiones manuales.

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El trofeo oficial de la Copa del Mundo 2026. (Foto: Getty Images)

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¿Dónde se juega el Mundial 2026?

El Mundial 2026 se disputará en 16 estadios distribuidos entre Canadá, Estados Unidos y México. El torneo comenzará el 11 de junio y culminará el 19 de julio, período en el que se jugarán los 104 partidos que definirán al nuevo campeón del mundo.

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¿Cómo puedo descargar gratis el calendario del Mundial 2026 en formato excel?

Para descargar gratis el calendario del Mundial 2026 en formato excel tan solo tienes que dar clic en el enlace “Descarga gratis el calendario completo del Mundial 2026 en formato excel”.

Datos claves

El Mundial 2026 reunirá a 48 selecciones y contará con 104 partidos en total.

Un calendario en Excel gratuito permite seguir la programación oficial de la competencia.

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