El capricho de Andy Polo que dejó en ridículo a Jorge Araujo en la derrota de Universitario ante Alianza Atlético

La crisis en Universitario de Deportes ha alcanzado un punto de ebullición tras la reciente caída ante Alianza Atlético de Sullana. Más allá del flojo rendimiento colectivo, un escándalo de autoridad en el vestuario ha estallado, dejando mal parado al técnico interino Jorge “Coco” Araujo.

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La bomba informativa estalló en plena transmisión de L1 MAX. El encargado de revelar el dato fue nada menos que José Carvallo, exarquero y referente histórico del club, quien soltó una frase que confirmó el desgobierno táctico que se vive en el campo.

Según Carvallo, el ingreso de Hugo Ancajima no fue una decisión estratégica planificada. El comentarista aseguró que el cambio se debió a un desplante directo de la estrella del equipo: “Entró Ancajima porque Polo no quería jugar de lateral”.

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Un desplante que expone al técnico

Este “capricho” de Andy Polo dejó en evidencia la falta de mando de Araujo. Al negarse a retroceder a la línea de cuatro defensores, el carrilero obligó al entrenador a improvisar con un jugador que no tenía ritmo de competencia.

El ingreso de Ancajima, quien estuvo “borrado” durante gran parte de la temporada, fue un movimiento desesperado ante la imposición del referente crema. Esta situación dejó en ridículo la pizarra de Araujo en un partido donde se necesitaba jerarquía y disciplina.

La derrota por 2-1 ante Alianza Atlético no solo duele por los puntos perdidos. Lo que más indigna al hincha es notar que, ante la falta de un técnico titular, son los jugadores quienes parecen decidir sus funciones en el campo.

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Los refuerzos de Álvaro Barco bajo la lupa

Mientras el vestuario se fractura por caprichos individuales, la gestión de Álvaro Barco vuelve a ser el centro de las críticas. Los refuerzos traídos para este 2026 volvieron a quedarse en el banco de suplentes, sin ser considerados como solución.

Es incomprensible que, ante la negativa de un titular, se prefiera recurrir a un jugador sin continuidad antes que probar a las contrataciones del año. La planificación deportiva de la actual administración parece estar a la deriva en un momento crítico.

Universitario se aleja peligrosamente de la pelea por el título y la sensación de caos es total. Si la directiva no actúa de inmediato, los “desplantes” tácticos terminarán por sepultar las aspiraciones de un equipo que hoy no tiene quien le ponga orden.

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Hinchas de Universitario notaron el detalle de Andy Polo. (Foto: X).

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