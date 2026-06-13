Universitario sigue moviéndose en el mercado de fichajes con la intención de potenciar su plantel para el Torneo Clausura 2026 y uno de los nombres que apareció con fuerza en las últimas horas es el de Mateus Uribe. El volante colombiano se convirtió en una opción real luego de liberarse un cupo de extranjero tras la salida de Sekou Gassama.

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La información que llega desde Colombia indica que el mediocampista mantiene contrato con Atlético Nacional hasta diciembre de 2026, por lo que Universitario no solo tendría que convencer al jugador, sino también negociar directamente con la institución colombiana para concretar la operación.

Según los reportes, el monto para liberar a Uribe rondaría los 800 mil dólares, cifra importante para el mercado peruano y que demuestra la magnitud de la apuesta que estaría dispuesto a realizar el cuadro de Universitario pensando en la segunda parte de la temporada.

Además, la posibilidad de incorporar al experimentado mediocampista sería un pedido exclusivo de Héctor Cúper, quien busca reforzar una zona del campo que considera clave para sostener la lucha por el título nacional y afrontar los desafíos que se presenten durante el semestre.

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El volante colombiano Mateus Uribe es el segundo pedido de Héctor Cúper para reforzar a Universitario tras cerrar el fichaje de Gianluca Lapadula. (Foto: Getty Images)

La trayectoria internacional que seduce a Universitario

A sus 35 años, Mateus Uribe cuenta con una carrera de primer nivel tanto en clubes como en selección. Con la camiseta de la Selección de Colombia disputó 62 partidos oficiales, registró 6 goles y brindó 2 asistencias, además de participar en la Copa del Mundo de Rusia 2018, donde jugó tres encuentros.

El colombiano también construyó una destacada trayectoria en el exterior defendiendo las camisetas de Club América y FC Porto, antes de regresar a Atlético Nacional. Ahora, Universitario analiza la posibilidad de concretar un fichaje que sería uno de los más importantes de la Liga 1 en los últimos años y que podría cambiar por completo el panorama del Torneo Clausura 2026.

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Mateus Uribe defendió la camiseta de Colombia en 62 partidos, anotó 6 goles y brindó 2 asistencias. (Foto: Getty Images)

¿Cuánto dinero gana Mateus Uribe?

Mateus Uribe tiene el sueldo más alto de todo el plantel de Atlético Nacional, y uno de los más altos del fútbol colombiano, con un millón de dólares anuales. Esto quiere decir que gana aproximadamente 84 mil dólares mensuales.

¿Cuánto vale actualmente Mateus Uribe?

Mateus Uribe vale 400 mil euros a sus actuales 35 años, según el último reporte oficial de Transfermarkt.

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Datos claves

Mateus Uribe es opción para Universitario tras liberarse un cupo por Sekou Gassama.

El volante colombiano mantiene contrato con Atlético Nacional hasta diciembre de 2026.

Universitario pagaría 800 mil dólares para concretar el fichaje pedido por Héctor Cúper.