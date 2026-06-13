El Mundial 2026 sigue hoy, sábado 13 de junio y ahora conocerás en qué estadio, ciudad y hora juegan Catar vs. Suiza.

Este sábado 13 de junio continúa la actividad del Mundial 2026 con el duelo entre la Selección de Catar y la Selección de Suiza por la primera fecha del Grupo B. El encuentro será clave para ambas selecciones, que necesitan sumar puntos para comenzar con buen pie su camino hacia los dieciseisavos de final.

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A pocas horas del compromiso, una de las consultas más repetidas por los aficionados en Google tiene que ver con la sede del encuentro. Muchos buscan conocer en qué estadio se disputará el partido y cuál será la ciudad encargada de albergar este importante choque mundialista.

Según la información oficial del Mundial 2026, el partido entre Catar y Suiza se jugará en uno de los escenarios más modernos y reconocidos de Estados Unidos: el Levi’s Stadium, recinto que además cuenta con experiencia en eventos deportivos de primer nivel.

La expectativa es alta debido a que ambos equipos afrontan un compromiso que podría marcar gran parte de sus aspiraciones en el grupo, especialmente tras el inicio de la competencia en el grupo tras el empate 1-1 entre Canadá y Bosnia y Herzegovina.

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Así presentó el Levi’s Stadium el partido entre Catar vs. Suiza por el Mundial 2026. (Foto: X)

El Levi’s Stadium será la sede de Catar vs. Suiza por el Mundial 2026

El encuentro entre Catar y Suiza se disputará en el Levi’s Stadium, también conocido durante el Mundial como Estadio Bahía de San Francisco. El recinto está ubicado en la ciudad de Santa Clara, en el estado de California, Estados Unidos.

Inaugurado en 2014, el estadio es la casa habitual de los San Francisco 49ers y tiene una capacidad aproximada para 68.500 espectadores. Gracias a su infraestructura de primer nivel, fue elegido como una de las sedes oficiales del Mundial 2026 y recibirá estos encuentros de la Copa del Mundo: Austria vs. Jordania, Turquía vs. Paraguay, Jordania vs. Argelia, Paraguay vs. Australia y un partido de dieciseisavos de final.

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El espectacular Levi’s Stadium espera por el partido entre Catar vs. Suiza que cerrará la fecha 1 del Grupo B del Mundial 2026. (Foto: X)

Alineaciones Catar vs. Suiza por el Mundial 2026

Catar: Mahmud Abunada; Ayoub Al-Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Homam Ahmed; Ahmed Fathy, Jassem Gaber, Karim Boudiaf, Edmilson Junior; Almoez Ali y Akram Afif.

Suiza: Gregor Kobel; Silvan Widmer, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodriguez; Remo Freuler, Granit Xhaka, Michel Aebischer, Fabian Rieder; Dan Ndoye y Breel Embolo.

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¿Por qué Catar vs. Suiza a no va por TV abierta en Perú?

El partido entre Catar vs. Suiza por el Mundial 2026 no se podrá ver por la TV abierta en Perú pues América Televisión (Canal 4) no tiene los derechos para transmitir de manera oficial ni por televisión ni vía online por streaming. Para verlo en vivo y en directo puedes sintonizar DirecTV y DGO, Disney+ y ESPN y Paramount y Paramount+.

Datos claves

Catar y Suiza juegan este sábado 13 de junio por el Mundial 2026.

El partido por el Grupo B se disputará en el Levi’s Stadium.

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