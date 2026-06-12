Filtran fuerte reclamo de jugadores de Universitario a Miguel Silveira tras polémica generada por su representante

Los dichos de su representante frenaron su salida de la 'U', por lo que deberá sumarse a la pretemporada este 15 de junio.

El panorama en Universitario de Deportes se ha visto sacudido por las recientes declaraciones de Robson Lima, representante de Miguel Silveira. Sus comentarios generaron malestar dentro del club y provocaron un clima de incomodidad en el entorno crema.

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La polémica también habría impactado directamente en la situación contractual del mediocampista, cuyo proceso de salida quedó en suspenso mientras se evalúan los próximos pasos sobre su futuro.

Fuerte reclamo de jugadores de Universitario a Miguel Silveira

Según trascendió, las declaraciones generaron malestar dentro del plantel y algunos jugadores de experiencia se habrían comunicado con el brasileño para solicitarle explicaciones. Además, el futbolista habría asumido un compromiso con sus compañeros que, hasta ahora, no se habría concretado.

“Yo sabía que él había dicho internamente; lo que me contaron es que él había dicho que iba a preparar un comunicado o iba a declarar y hasta ahora nada. Me imagino que estará analizando los diversos escenarios, porque también sería dejar muy mal a su representante”, señaló el periodista Gustavo Peralta en el programa de YouTube ‘Modo Fútbol’.

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En medio de las críticas, ‘Miguelinho‘ deberá reportarse a la pretemporada de la ‘U’ este lunes 15 de junio en Ate. Mientras tanto, la situación de su posible salida continúa sin resolverse y permanece en pausa tras la reciente controversia.

“En la interna del equipo eso ha causado un terremoto. Del equipo, de los jugadores estoy hablando. Entiendo que algunos hablaron y le escribieron a Silveira, y Silveira desmarcó. Dijo algo como que ‘no sé por qué mi empresario dijo eso’”, agregó el mencionado comunicador.

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Universitario tomó una decisión por caso Miguel Silveira

La reacción de Universitario fue inmediata tras las declaraciones de Robson Lima, representante de Miguel Silveira. Quien salió al frente fue Antonio García Pye, gerente deportivo del club, que cuestionó las acusaciones del agente por haberlas realizado sin señalar nombres concretos.

“Compromete a ‘x’ jugadores porque no da nombres, a tres comandos técnicos que han estado presentes durante la estadía de Miguel en el club, por lo tanto, eso es totalmente irresponsable”, expresó en diálogo con RPP.

Asimismo, agregó lo siguiente: “Ya el área legal está por su lado trabajando en el tema, pero yo lo que tengo que hacer es desmentir y, en ese caso, poner las manos al fuego tanto por los jugadores como por el comando técnico que trabajan con una responsabilidad grande”.

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DATOS CLAVES

Las declaraciones de Robson Lima, agente de Miguel Silveira, desataron incomodidad y un “terremoto” en la interna del plantel de Universitario.

Los referentes del equipo le exigieron explicaciones a Silveira, quien se desmarcó de su representante y deberá presentarse a entrenar este lunes 15 de junio.

El gerente deportivo Antonio García Pye calificó de irresponsables las acusaciones y confirmó que el área legal del club ya trabaja en el caso