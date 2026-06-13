Gianluca Lapadula llegó a un acuerdo total con Universitario y ahora solo está pendiente la firma final para unirse al plantel.

Gianluca Lapadula será nuevo jugador de Universitario de Deportes para el Torneo Clausura 2026. Luego de varias semanas de negociaciones y versiones cruzadas sobre su futuro, finalmente se alcanzó un acuerdo total entre ambas partes para concretar uno de los fichajes más importantes del mercado peruano.

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La información fue confirmada por el periodista Gustavo Peralta, quien detalló que el delantero de 36 años ya tiene todo arreglado con la institución crema y que el vínculo será por una temporada y media, apostando por un proyecto que se extenderá más allá del presente campeonato.

Con el acuerdo cerrado, el siguiente paso será su llegada al país. Según la misma información, Gianluca Lapadula arribará a Lima entre el jueves 18 o viernes 19 de junio para iniciar formalmente su incorporación al cuadro dirigido por Héctor Cúper.

Antes de ser presentado oficialmente, el atacante deberá superar los exámenes médicos de rigor y firmar la documentación correspondiente para quedar habilitado como nuevo futbolista de Universitario.

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Gianluca Lapadula llegó a un acuerdo total con Universitario. (Foto: Gemini IA)

¿Cuándo debuta Gianluca Lapadula con Universitario?

Si el cronograma se cumple según lo previsto, Gianluca Lapadula se incorporará a los entrenamientos de Universitario desde el lunes 22 de junio de cara a su debut en el Torneo Clausura 2026.

En ese escenario, todo apunta a que el popular “Bambino” podría realizar su estreno oficial con la camiseta crema en la primera fecha del Torneo Clausura, cuando Universitario visite a ADT en Tarma. El compromiso está programado tentativamente para el sábado 18 de julio y marcaría el inicio de una nueva etapa para uno de los delanteros más importantes de la Selección Peruana en los últimos años.

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Gianluca Lapadula festejando uno de sus goles con el Cagliari de Italia. (Foto: Getty Images)

¿Lapadula ya firmó por Universitario?

Todavía no habría una firma oficial anunciada por el club. Sin embargo, las versiones más recientes señalan que:

Existe acuerdo entre Universitario y Gianluca Lapadula.

Gianluca Lapadula aceptó las condiciones propuestas por Universitario.

El contrato sería por aproximadamente un año y medio, hasta finales de 2027.

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¿Qué falta para que Gianluca Lapadula sea jugador de Universitario?

Según reportes de las últimas horas, faltan los actos formales: llegada a Lima, revisión médica, documentación y la presentación oficial. Si la negociación no sufre un giro inesperado, todo apunta a que Gianluca Lapadula será anunciado como refuerzo de Universitario durante la próxima semana y quedará habilitado para el Torneo Clausura 2026.

Datos claves

Gianluca Lapadula será nuevo jugador de Universitario de Deportes para el Clausura 2026.

El delantero de 36 años firmará un contrato por una temporada y media.

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