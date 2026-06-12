Fabio Gruber deja FC Núremberg y ficha por equipo de la Bundesliga alemana

¡Da el salto! El defensor nacional dejará el FC Nuremberg para fichar por un club de una de las cinco grandes ligas de Europa.

Entre los nombres que más expectativas han generado en la afición de la Selección Peruana destaca el de Fabio Gruber. El zaguero peruano-alemán se consolidó como una de las principales figuras del FC Nuremberg, equipo en el que también llegó a portar la cinta de capitán.

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Gracias a sus destacadas actuaciones, el defensor decidió dar un paso importante en su carrera y confirmó su salida del club alemán tras hacerse oficial su incorporación a una reconocida escuadra del fútbol europeo.

Fabio Gruber fichó por importante equipo de la Bundesliga

A través de sus redes sociales, Fabio Gruber anunció que pondrá fin a su etapa en el FC Nuremberg al término de la temporada. La noticia llegó poco después de que se confirmara oficialmente su fichaje por el FSV Mainz 05, histórico equipo alemán que actualmente compite en la Bundesliga.

La confirmación de su llegada fue difundida por los canales oficiales del Mainz, donde el defensor apareció posando con una bandera peruana, reflejando su identificación con la ‘Bicolor’. Además, el club acompañó la publicación con un mensaje de bienvenida.

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A través de un comunicado publicado en su página oficial, el club de la Bundesliga resaltó la incorporación del central y subrayó sus cualidades de liderazgo, recordando que Gruber ha desempeñado el rol de capitán en algunos de los equipos donde militó anteriormente.

“El 1. FSV Mainz 05 ha fichado a Fabio Gruber. El defensa central peruano de 23 años llega procedente del FC Nürnberg, donde fue capitán. Nacido en Augsburgo, Gruber disputó un total de 41 partidos en la segunda división con el 1. FC Nürnberg desde principios de 2025, 38 de ellos completos. Gruber también lució el brazalete de capitán en su anterior club, el SC Verl, de tercera división”, se puede leer en la página web del club.

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Gruber y su mensaje de despedida del FC Nuremberg

Luego de oficializar su transferencia, Fabio Gruber recurrió a sus redes sociales para dedicar un emotivo mensaje de despedida al FC Nuremberg, club al que defendió durante las últimas temporadas.

“Queridos fans del club, después de 1 año y medio en este gran y tradicional club, decidí asumir un nuevo desafío deportivo y dejar el club. El tiempo con vosotros fans fue increíblemente divertido y siempre fue un honor para mí jugar en el estadio Max-Morlock con vosotros detrás de mí y liderar al equipo como capitán en el campo”, señaló en primera instancia.

Posterior a ello, agregó lo siguiente: “Este capítulo siempre tendrá un lugar especial para mí y voy a extrañar no sólo a vosotros fans, sino también a la ciudad y al club. En este momento, también quiero agradecer a todas las personas y empleados responsables por la cooperación y confianza”.

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DATOS CLAVES

El defensor peruano-alemán Fabio Gruber fue anunciado como nuevo fichaje del FSV Mainz 05 de la Bundesliga.

El futbolista de 23 años llega procedente del FC Nuremberg, institución donde se desempeñaba como capitán.

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