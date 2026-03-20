Javier Rabanal rompió su silencio tras quedar habilitado para dirigir a Universitario: “Deberíamos ser más serios”

Javier Rabanal se refirió a distintos temas: desde la anulación de la sanción en la Liga 1, pasando por los reiterados reclamos de Alianza Lima, hasta los rivales de Universitario de Deportes en la Copa Libertadores 2026.

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Recientemente se conoció que la Comisión de Apelaciones decidió dejar sin efecto la sanción de cuatro fechas impuesta por la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), tras evaluar las pruebas presentadas por el club ‘crema’.

Javier Rabanal rompió su silencio tras quedar habilitado

Previo al viaje del plantel rumbo a la ciudad de Cajamarca, el técnico del conjunto ‘estudiantil’ brindó declaraciones sobre el tema y aprovechó en hacer un llamado a la FPF.

“He tenido que estar sentado un partido fuera del banquillo por una cosa que no tenía razón de ser, al final se hace justicia, he tenido que cumplir un partido pero era lo esperábamos”.

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Posterior a ello, agregó lo siguiente: “Desde mi humilde opinión le resta credibilidad a la liga. Si vamos a empezar con este tipo de cosas, la credibilidad de la liga va a ser menor, creo que deberíamos ser un poco más serios al atender a los reclamos que hay que atender, a las cosas importantes y no estar entrando en reclamos de cámaras, de teléfonos móviles y de gente sentada en la grada porque no vamos a acabar nunca y no vamos a tener la liga que queremos tener”.

Conforme con el grupo de Universitario en la Copa Libertadores

Esto fue lo que resaltó el estratega español tras conocer a sus rivales en la competencia internacional: “Creo que Álvaro (Barco) lo explicó bien, los grupos de la Copa Libertadores son todos difíciles porque son equipos complicados pero hemos evitado a brasileños y argentinos, no tenemos partidos en la altura, creo que podemos aspirar a ir por todos los partidos y tenemos posibilidades de pasar”.

“He tenido que estar fuera del banquillo un partido por una cosa que NO tenía razón de ser. Al final se hace JUSTICIA. Podemos aspirar a ir por todo -Libertadores- en los partidos. Le resta credibilidad a la Liga -reclamos excesivos-“



Javier Rabanal, DT de Universitario



📹… pic.twitter.com/qSadC0FcT8 — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) March 20, 2026

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DATOS CLAVES

Javier Rabanal quedó habilitado tras la anulación de su sanción de cuatro fechas por la FPF.

El estratega español cuestionó la credibilidad de la liga tras cumplir un partido fuera del banquillo.

El técnico de Universitario destacó haber evitado a rivales brasileños y argentinos en la Copa Libertadores.