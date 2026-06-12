Alineaciones confirmadas Estados Unidos vs Paraguay: jugadores clave y cambios respecto a Eliminatorias

Se disputa otro partido inaugural. Estados Unidos recibe en Inglewood, California, a Paraguay. Conoce los titulares elegidos por Pochettino y Alfaro.

Las selecciones de Estados Unidos y Paraguay se enfrentan hoy viernes 12 de junio en el Sofi Stadium, en Inglewood, California, en Los Ángeles. Es el partido inaugural para los estadounidenses en el Mundial 2026, por lo que habrá algunas presentaciones musicales antes del encuentro. Por lo pronto, los entrenadores Mauricio Pochettino y Gustavo Alfaro tendrían todo definido en sus alineaciones.

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Estados Unidos vs Paraguay es uno de los partidos más importantes de la primera jornada de la Copa del Mundo. Se enfrentan dos selecciones que pueden pelear por el primer lugar del Grupo B de competencia. Para la Selección de las Barras y las Estrellas ser anfitrión puede ser un peso, mientras que la Albirroja vuelve a un Mundial tras 16 años.

Ambos equipos, al ser el primer partido del Mundial 2026, van con lo mejor a disposición para ir en busca del triunfo en el inicio del grupo. Así, podremos ver en campo jugadores de gran calidad técnica como Christian Pulisic o Miguel Almirón.

Miguel Almirón, figura de Paraguay, con presente en la MLS (Getty Images).

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Alineaciones titulares para Estados Unidos vs Paraguay

ESTADOS UNIDOS

Matt Freese

Alex Freeman

Miles Robinson

Tim Ream

Sergiño Dest

Weston McKennie

Tyler Adams

Antonee Robinson

Malik Tillman

Christian Pulisic

Folarin Balogun

DT: Mauricio Pochettino

PARAGUAY

Orlando Gill

Juan José Cáceres

Gustavo Gómez

Omar Alderete

Junior Alonso

Diego Gómez

Andrés Cubas

Miguel Almirón

Damián Bobadilla

Julio Enciso

Antonio Sanabria

DT: Gustavo Alfaro

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Jugadores claves y cambios importantes en Estados Unidos y Paraguay

Del lado de Estados Unidos, ha tenido una larga preparación para su Mundial de fútbol. Mauricio Pochettino realizó varias pruebas durante todos los amistosos que ha disputado en este tiempo y, así, pudo definir algunos nombres propios que están en la Copa del Mundo.

Todos los ojos estarán en las figuras que tiene el seleccionado local. Christian Pulisic, líder del ataque estadounidense y figura del AC Milan, también conocido como el Capitán América, es el nombre a seguir. La experiencia de Tim Ream en el fondo junto al mediocampo experimentado que tiene a Tyler Adams y Weston McKennie, con presente en Europa, son las figuras que tiene Pochettino como titulares.

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Por su parte, Paraguay ha ido muy de menor a mayor en las Eliminatorias Sudamericanas. La llegada de Gustavo Alfaro no sólo le dio convencimiento al plantel, sino también orden y una identidad más asemejada con la historia ‘albirroja’.

Por eso, desde las Eliminatorias hasta este debut en el Mundial, no hay muchas modificaciones en el once titular. En todo caso, en el arco, Orlando Gill le ganaría la pulseada a ‘Gatito’ Fernández; en la defensa no hay cambios, mientras que en el mediocampo, Damián Bobadilla contaría con chances de meterse en el once titular; y en el ataque, no hay mayores misterios y Antonio Sanabria será el ‘9’.

Así, Alfaro contará con lo mejor a disposición. En la defensa central, nombres propios como Gustavo Gómez y Junior Alonso serán claves. En tanto, en el mediocampo, Miguel Almirón y Julio Enciso le darán el fútbol a la selección paraguaya para dar el golpe en los Estados Unidos.

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