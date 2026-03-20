Sorpresa total en Universitario: cuando todo apuntaba a que seguiría fuera del banquillo, Javier Rabanal ha sido habilitado y podrá volver a dirigir en la Liga 1. La noticia sacude el entorno crema a pocas horas de un partido clave y cambia por completo el panorama del equipo en el Torneo Apertura 2026.

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La decisión llega tras la intervención de la Comisión de Apelaciones, que dejó sin efecto la sanción de cuatro fechas impuesta previamente por la Comisión Disciplinaria. En un giro inesperado, el organismo determinó revocar el castigo, permitiendo que el estratega español retome sus funciones antes de lo previsto.

El documento es claro y contundente: “Revocar la resolución emitida por la Comisión Disciplinaria, únicamente en el extremo de su punto resolutivo primero, mediante el cual se sancionó al señor Francisco Javier Rabanal Hernández con cuatro partidos de suspensión”. Una frase que, más allá del lenguaje legal, tiene impacto directo en la competencia.

Con este escenario, Javier Rabanal podrá estar en el banquillo este sábado 21 de marzo cuando Universitario visite a Comerciantes Unidos en Cutervo, por la fecha 8 del Torneo Apertura. Un partido que, de pronto, adquiere una carga distinta tanto en lo futbolístico como en lo emocional.

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La resolución que deja sin efecto la suspensión de Javier Rabanal. (Foto: X)

Javier Rabanal sonríe en Universitario

La presencia del técnico no es un detalle menor. En medio de un campeonato exigente, recuperar al técnico Javier Rabanal puede influir directamente en el rendimiento del equipo, en la toma de decisiones y en la lectura del partido. Universitario gana más que un nombre: recupera dirección en un momento sensible.

Así, lo que parecía una baja prolongada se convierte en un impulso inesperado para Universitario. La revocatoria no solo reabre el debate sobre las sanciones en el fútbol peruano, también instala una certeza inmediata: Rabanal está de vuelta y su regreso puede marcar un punto de quiebre en la temporada crema.

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Rabanal quedó habilitado en Universitario. (Foto: Producción Bolavip)

¿Desde cuándo podrá volver a dirigir Javier Rabanal en Universitario?

Javier Rabanal podrá volver a dirigir a Universitario este sábado 21 de marzo por la fecha 8 del Torneo Apertura. También hay que mencionar que el cotejo será en Cutervo ante Comerciantes Unidos desde la 1:15 PM en el Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra.

¿En qué canal ver Universitario vs. Comerciantes Unidos?

El partido entre Universitario vs. Comerciantes Unidos se podrá ver en vivo y en directo vía L1 MAX. Además, también se podrá seguir gratis en el minuto a minuto de Bolavip Perú.

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Datos claves

Javier Rabanal podrá dirigir a Universitario tras la revocación de su sanción de cuatro fechas.

La Comisión de Apelaciones dejó sin efecto el castigo impuesto por la Comisión Disciplinaria.

El técnico reaparecerá el sábado 21 de marzo ante Comerciantes Unidos por la fecha 8.