La camiseta desató más que debate: tocó identidad. Universitario presentó su tercera indumentaria y los colores —verdes y amarillo intensos— encendieron la polémica entre hinchas y referentes del club.

Publicidad

Quien salió con todo fue José Luis Carranza, histórico ídolo crema. Desde su espacio en YouTube con ‘La Tribuna’, fue tajante: “Hubiera sido crema, guinda o blanca. Nosotros nos identificamos por los colores. Esa camiseta no es lo mismo”. Una postura que conecta directamente con el sentido de pertenencia del club.

El ‘Puma’ no se quedó ahí. Reforzó su argumento desde la experiencia: recordó que toda su carrera la jugó defendiendo los colores tradicionales, marcando una línea clara entre innovación y esencia. Para él, hay límites que no deberían cruzarse.

El trasfondo es más profundo que una simple elección estética. En clubes con tanta historia como Universitario, los colores no son solo diseño: son símbolo, memoria y legado. Cambiarlos drásticamente puede interpretarse como una ruptura con esa tradición.

Publicidad

Al ‘Puma’ Carranza no le gusta la nueva camiseta Universitario

Sin embargo, también hay otra lectura. En el fútbol moderno, las terceras camisetas suelen apostar por conceptos más disruptivos, buscando conectar con nuevas audiencias y generar impacto comercial. Es una tendencia global que muchos clubes han adoptado.

Así, el debate queda abierto. Entre tradición e innovación, la nueva camiseta divide opiniones. Pero deja algo claro: en la ‘U’, los colores no son un detalle, son parte de su identidad.

Publicidad

𝗘𝗟 𝗠𝗔́𝗦 𝗚𝗥𝗔𝗡𝗗𝗘 𝗬 𝗣𝗢𝗣Ⓤ𝗟𝗔𝗥 🤩💛



Presentamos la segunda camiseta alterna 2026 del más campeón del Perú.



🛒 Adquiérela en todas las tiendas marathon y también en la web https://t.co/p3I5L2UTd9.



👉 Lee la nota completa aquí: https://t.co/7wcr4drqVW… pic.twitter.com/fi0ENmZT3i — Universitario (@Universitario) April 10, 2026

¿Cuánto cuesta la nueva camiseta de Universitario?

S/ 299 – Camiseta hombre versión jugador

S/ 249 – Camiseta manga larga hombre versión estadio

S/ 229 – Camiseta hombre versión estadio

S/ 229 – Camiseta mujer

S/ 179 – Camiseta niño

¿Cuándo usará Universitario su nueva camiseta?

Se estima que Universitario use su tercera camiseta en la Liga 1 y también se valora que la emplee durante la Copa Libertadores, pero todavía no se ha confirmado.

Publicidad

Datos claves

José Luis Carranza rechazó la nueva camiseta verde y amarilla por romper la tradición.

El club Universitario presentó una tercera indumentaria con colores disruptivos generando gran polémica.

La crítica del ‘Puma’ prioriza los colores crema, guinda y blanco como identidad histórica.