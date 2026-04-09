Golpe directo al corazón del equipo. Universitario pierde a una de sus piezas claves justo en el arranque de la Copa Libertadores: Martín Pérez Guedes sufrió un desgarro y queda fuera del próximo partido.

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La información fue confirmada por el periodista Gustavo Peralta en L1 MAX, quien además detalló el impacto inmediato de la lesión. El volante no solo se perderá el duelo ante Coquimbo Unido, sino que también está en duda para el choque ante Melgar, lo que complica seriamente la planificación del técnico Javier Rabanal.

Los tiempos juegan en contra. Un desgarro suele demandar alrededor de 20 días de recuperación, lo que deja a Martín Pérez Guedes prácticamente descartado para este tramo clave del calendario de la Copa Libertadores, donde cada punto puede definir el futuro en el grupo.

Ante este escenario, la reacción de la hinchada no se hizo esperar. Muchos apuntan a Miguel Silveira como el reemplazo ideal, confiando en su capacidad para asumir el rol y responder en un partido de alta exigencia en el Estadio Monumental.

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🎙️ @Gustavo_p4: "Confirmado que Martín Perez Guedes tiene un desgarro, está descartado para el partido contra Coquimbo Unido"



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Miguel Silveira sería el reemplazo de Martín Pérez Guedes en Universitario

El desafío ahora es para Javier Rabanal. Deberá reconfigurar su mediocampo sin una de sus piezas más influyentes, encontrando equilibrio sin perder peso ofensivo en un duelo que puede marcar el rumbo del grupo.

Así, Universitario enfrenta una prueba inesperada. Porque en la Copa Libertadores no solo compites contra rivales, también contra las circunstancias. Y esta, sin duda, obliga a reaccionar de inmediato.

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Martín Pérez Guedes festejando su gol con Universitario en el estadio Monumental. (Foto: Liga 1)

¿Cuántos años tiene Martín Pérez Guedes?

Martín Pérez Guedes tiene 34 años, juega como volante y actualmente defiende la camiseta de Universitario.

¿Hasta cuándo Martín Pérez Guedes tiene contrato con Universitario?

Martín Pérez Guedes tiene contrato hasta diciembre del 2026 con Universitario. Hay que recordar que su última renovación fue en diciembre del 2023, tras haber llegado en enero del mismo año.

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Datos claves

Martín Pérez Guedes sufrió un desgarro y es baja en Universitario para Copa Libertadores.

La recuperación estimada de la lesión es de 20 días según el reporte médico.

Miguel Silveira surge como el posible reemplazo ante Coquimbo Unido en el Monumental.