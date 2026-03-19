El mensaje de Universitario tras el sorteo de la Copa Libertadores no pasó desapercibido y, lejos de ser una simple publicación institucional, encendió la polémica en todo el fútbol peruano. Con una frase directa —“el único grande del Perú integra el grupo B”—, el club crema marcó territorio y lanzó un dardo que muchos interpretan como una provocación abierta.

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La lectura es inevitable: la omisión de Alianza Lima no es casual. El conjunto blanquiazul no logró meterse en la fase de grupos, y ese contexto le dio a Universitario el escenario perfecto para posicionar su discurso. En tiempos donde la narrativa pesa tanto como los resultados, el mensaje no solo informa, también busca instalar una superioridad simbólica que reaviva una rivalidad histórica.

Pero la publicación no se quedó ahí. Universitario remató con un desafiante “¡Nos vemos en la cancha Nacional, Coquimbo Unido y Deportes Tolima!”, seguido del hashtag “Una Garra Copera”. Una firma que no es inocente: refuerza la identidad internacional del club y, al mismo tiempo, acentúa la ausencia de su clásico rival en esta instancia.

En lo estrictamente deportivo, el grupo de Universitario ha sido catalogado como el más accesible del torneo. Ninguno de sus rivales destaca por un historial dominante en la Copa Libertadores, lo que abre una oportunidad clara para que el equipo peruano avance. Sin embargo, reducir el análisis solo a la historia sería un error que puede costar caro.

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La foto que colocó Universitario tras el sorteo de la Copa Libertadores. (Foto: Universitario)

El camino de Universitario en la Copa Libertadores 2026

Tanto Nacional como Coquimbo Unido llegan con un argumento de peso: son los actuales campeones de Uruguay y Chile, respectivamente. Ese presente competitivo los convierte en rivales incómodos, capaces de romper cualquier pronóstico. A eso se suma Deportes Tolima, un equipo que suele hacerse fuerte en este tipo de escenarios y que no regala nada.

Así, entre la polémica y la oportunidad, Universitario inicia su camino en la Copa Libertadores con un mensaje que ya generó ruido antes de rodar el balón. Porque en este torneo, las palabras pueden encender la previa, pero son los resultados los que terminan escribiendo la verdadera historia.

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Los grupos de la Copa Libertadores 2026. (Foto: Conmebol)

Grupo de Universitario en la Copa Libertadores 2026

Universitario está en el Grupo B de la Copa Libertadores 2026 junto a Nacional de Uruguay, Coquimbo Unido de Chile y Deportes Tolima de Colombia.

¿Quién será el primer rival de Universitario en la Copa Libertadores 2026?

Según el sorteo de la Copa Libertadores 2026, el primer rival de Universitario será Deportes Tolima en calidad de visita. Es decir, el partido se jugaría en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

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Datos claves

Universitario integra el Grupo B de la Copa Libertadores 2026 tras el sorteo oficial.

El equipo enfrentará a Nacional, Coquimbo Unido y Deportes Tolima en la fase inicial.

Los rivales de grupo son los actuales campeones de Uruguay y Chile, respectivamente.