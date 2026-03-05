Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras triunfo en mesa de Circolo

La Federación Peruana de Vóley (FPV) resolvió a favor del reclamo presentado por Circolo Sportivo Italiano, luego de que la Universidad San Martín alineara de manera simultánea a cuatro jugadoras extranjeras durante el partido correspondiente a la octava fecha de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.
Esta determinación alteró la asignación de puntos en la tabla de posiciones y abrió nuevas posibilidades para varios equipos de asegurar un mejor enfrentamiento en los cuartos de final.
Así quedó la tabla de posiciones tras triunfo en mesa de Circolo
Tras la resolución favorable a Circolo en la mesa, San Martín ocuparía la segunda posición de la tabla de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley con 46 puntos.
No obstante, ya no sería inalcanzable para Universitario de Deportes, que cuenta con 44 unidades y todavía tiene la posibilidad de superarlo si gana en la última jornada.
|1. Alianza Lima
|49 puntos
|17 triunfos
|2. Universidad San Martín
|46 puntos
|15 triunfos
|3. Universitario de Deportes
|44 puntos
|15 triunfos
|4. Deportivo Géminis
|31 puntos
|11 triunfos
|5. Regatas Lima
|30 puntos
|11 triunfos
|6. Atlético Atenea
|32 puntos
|10 triunfos
|7. Circolo Sportivo Italiano
|28 puntos
|9 triunfos
|8. Deportivo Soan
|18 puntos
|5 triunfos
|9. Rebaza Acosta
|15 puntos
|5 triunfos
|10. Olva Latino
|14 puntos
|5 triunfos
El factor principal para determinar la posición de los equipos en la tabla es el número de triunfos acumulados, seguido por los puntos obtenidos y otros criterios de desempate establecidos en el reglamento de la Liga Peruana de Vóley.
ver también
FPV declaró fundado el reclamo de Circolo y San Martín pierde puntos en la Liga Peruana de Vóley
Partido clave en la última fecha de la Fase 2
San Martín y Universitario se verán las caras el sábado 7 de marzo a las 19:00 horas en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, en un choque directo por el segundo puesto de la clasificación de la Liga Peruana de Vóley. Esta posición es clave para definir los cruces de los cuartos de final.
El equipo que resulte vencedor del partido asegurará enfrentarse al séptimo de la tabla, considerado un rival más accesible. Actualmente, esa plaza está en manos de Circolo, que tras sumar los puntos en disputa mantiene 28 unidades y 9 victorias hasta el momento.
Programación de la fecha 9 de la Fase 2
Sábado 7 de marzo
- Circolo Sportivo Italiano vs. Olva Latino / 14:45 horas
- Atlético Atenea vs. Regatas Lima / 17:00 horas
- Universitario vs. San Martín / 19:00 horas
Domingo 8 de marzo
- Géminis vs. Rebaza Acosta / 15:15 horas
- Alianza Lima vs. Deportivo Soan / 17:00 horas
DATOS CLAVES
- Circolo Sportivo Italiano obtuvo los puntos tras la alineación simultánea de cuatro jugadoras extranjeras.
- La Universidad San Martín descendió al segundo puesto con 46 puntos y quince triunfos.
- Universitario enfrentará a San Martín el 7 de marzo por el segundo lugar clasificatorio.