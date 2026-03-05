Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras triunfo en mesa de Circolo

La Federación Peruana de Vóley (FPV) resolvió a favor del reclamo presentado por Circolo Sportivo Italiano, luego de que la Universidad San Martín alineara de manera simultánea a cuatro jugadoras extranjeras durante el partido correspondiente a la octava fecha de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Esta determinación alteró la asignación de puntos en la tabla de posiciones y abrió nuevas posibilidades para varios equipos de asegurar un mejor enfrentamiento en los cuartos de final.

Así quedó la tabla de posiciones tras triunfo en mesa de Circolo

Tras la resolución favorable a Circolo en la mesa, San Martín ocuparía la segunda posición de la tabla de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley con 46 puntos.

No obstante, ya no sería inalcanzable para Universitario de Deportes, que cuenta con 44 unidades y todavía tiene la posibilidad de superarlo si gana en la última jornada.

1. Alianza Lima 49 puntos 17 triunfos 2. Universidad San Martín 46 puntos 15 triunfos 3. Universitario de Deportes 44 puntos 15 triunfos 4. Deportivo Géminis 31 puntos 11 triunfos 5. Regatas Lima 30 puntos 11 triunfos 6. Atlético Atenea 32 puntos 10 triunfos 7. Circolo Sportivo Italiano 28 puntos 9 triunfos 8. Deportivo Soan 18 puntos 5 triunfos 9. Rebaza Acosta 15 puntos 5 triunfos 10. Olva Latino 14 puntos 5 triunfos

El factor principal para determinar la posición de los equipos en la tabla es el número de triunfos acumulados, seguido por los puntos obtenidos y otros criterios de desempate establecidos en el reglamento de la Liga Peruana de Vóley.

Partido clave en la última fecha de la Fase 2

San Martín y Universitario se verán las caras el sábado 7 de marzo a las 19:00 horas en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, en un choque directo por el segundo puesto de la clasificación de la Liga Peruana de Vóley. Esta posición es clave para definir los cruces de los cuartos de final.

El equipo que resulte vencedor del partido asegurará enfrentarse al séptimo de la tabla, considerado un rival más accesible. Actualmente, esa plaza está en manos de Circolo, que tras sumar los puntos en disputa mantiene 28 unidades y 9 victorias hasta el momento.

Programación de la fecha 9 de la Fase 2

Sábado 7 de marzo

Circolo Sportivo Italiano vs. Olva Latino / 14:45 horas

Atlético Atenea vs. Regatas Lima / 17:00 horas

Universitario vs. San Martín / 19:00 horas

Domingo 8 de marzo

Géminis vs. Rebaza Acosta / 15:15 horas

Alianza Lima vs. Deportivo Soan / 17:00 horas

DATOS CLAVES

Circolo Sportivo Italiano obtuvo los puntos tras la alineación simultánea de cuatro jugadoras extranjeras.

La Universidad San Martín descendió al segundo puesto con 46 puntos y quince triunfos.

