Es tendencia:
logotipo del encabezado
Vóley

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras triunfo en mesa de Circolo

El equipo de Pueblo Libre venció a la USMP por decisión administrativa, alterando la puntuación a pocos días de la fecha 9 de la segunda fase.

Por Nicole Cueva

Sigue a Bolavip en Google!
Circolo vs. USMP
© Liga Peruana de VóleyCircolo vs. USMP

La Federación Peruana de Vóley (FPV) resolvió a favor del reclamo presentado por Circolo Sportivo Italiano, luego de que la Universidad San Martín alineara de manera simultánea a cuatro jugadoras extranjeras durante el partido correspondiente a la octava fecha de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Publicidad

Esta determinación alteró la asignación de puntos en la tabla de posiciones y abrió nuevas posibilidades para varios equipos de asegurar un mejor enfrentamiento en los cuartos de final.

Así quedó la tabla de posiciones tras triunfo en mesa de Circolo

Tras la resolución favorable a Circolo en la mesa, San Martín ocuparía la segunda posición de la tabla de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley con 46 puntos.

No obstante, ya no sería inalcanzable para Universitario de Deportes, que cuenta con 44 unidades y todavía tiene la posibilidad de superarlo si gana en la última jornada.

Publicidad
1. Alianza Lima49 puntos17 triunfos
2. Universidad San Martín46 puntos15 triunfos
3. Universitario de Deportes44 puntos15 triunfos
4. Deportivo Géminis31 puntos11 triunfos
5. Regatas Lima30 puntos11 triunfos
6. Atlético Atenea32 puntos10 triunfos
7. Circolo Sportivo Italiano28 puntos9 triunfos
8. Deportivo Soan18 puntos5 triunfos
9. Rebaza Acosta15 puntos5 triunfos
10. Olva Latino14 puntos5 triunfos

El factor principal para determinar la posición de los equipos en la tabla es el número de triunfos acumulados, seguido por los puntos obtenidos y otros criterios de desempate establecidos en el reglamento de la Liga Peruana de Vóley.

FPV declaró fundado el reclamo de Circolo y San Martín pierde puntos en la Liga Peruana de Vóley

ver también

FPV declaró fundado el reclamo de Circolo y San Martín pierde puntos en la Liga Peruana de Vóley

Partido clave en la última fecha de la Fase 2

San Martín y Universitario se verán las caras el sábado 7 de marzo a las 19:00 horas en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, en un choque directo por el segundo puesto de la clasificación de la Liga Peruana de Vóley. Esta posición es clave para definir los cruces de los cuartos de final.

Publicidad

El equipo que resulte vencedor del partido asegurará enfrentarse al séptimo de la tabla, considerado un rival más accesible. Actualmente, esa plaza está en manos de Circolo, que tras sumar los puntos en disputa mantiene 28 unidades y 9 victorias hasta el momento.

Programación de la fecha 9 de la Fase 2

Sábado 7 de marzo

  • Circolo Sportivo Italiano vs. Olva Latino / 14:45 horas
  • Atlético Atenea vs. Regatas Lima / 17:00 horas
Publicidad
  • Universitario vs. San Martín / 19:00 horas

Domingo 8 de marzo

  • Géminis vs. Rebaza Acosta / 15:15 horas
  • Alianza Lima vs. Deportivo Soan / 17:00 horas
Publicidad
Puede ser una imagen de texto que dice BCP> NewAthletic New ESPORADE anamericana molten® Joinnus"" />

DATOS CLAVES

  • Circolo Sportivo Italiano obtuvo los puntos tras la alineación simultánea de cuatro jugadoras extranjeras.
  • La Universidad San Martín descendió al segundo puesto con 46 puntos y quince triunfos.
Publicidad
  • Universitario enfrentará a San Martín el 7 de marzo por el segundo lugar clasificatorio.
Nicole Cueva
Nicole Cueva
Lee también
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras el USMP 3-2 Universitario
Voley

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras el USMP 3-2 Universitario

Universitario vs. San Martín: día, hora y canal de la vuelta por el tercer puesto de la Liga Peruana de Vóley 2025
Voley

Universitario vs. San Martín: día, hora y canal de la vuelta por el tercer puesto de la Liga Peruana de Vóley 2025

San Martín se quedó con el tercer lugar, venció 3-2 a Universitario por la Liga Peruana de Vóley 2025
Voley

San Martín se quedó con el tercer lugar, venció 3-2 a Universitario por la Liga Peruana de Vóley 2025

Universitario vs. San Martín: día, hora y canal del 'extra game' por el tercer puesto de la Liga Peruana de Vóley 2025
Voley

Universitario vs. San Martín: día, hora y canal del 'extra game' por el tercer puesto de la Liga Peruana de Vóley 2025

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo