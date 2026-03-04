Se viene el partido que paraliza al país. Universitario y Alianza Lima ya tienen en el radar el primer clásico del 2026, luego de que el periodista Gustavo Peralta confirmara la programación tentativa del esperado duelo.

Según la información revelada, el choque se jugará sí o sí el fin de semana del sábado 4 de abril a las 8:00 PM o, en su defecto, el domingo 5 de abril a las 3:00 PM. La decisión final del horario quedará en manos de la organización del torneo, que espera saber cuándo disputarán los cremas su partido de Copa Libertadores.

El escenario también está definido: el Estadio Monumental de Ate será el epicentro de una nueva edición del clásico más caliente del fútbol peruano, en un compromiso correspondiente a la fecha 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1.

En ambas veredas ya toman nota. El duelo llega en un tramo clave del campeonato y podría empezar a marcar el rumbo de la pelea por el título del primer torneo del año, ya que tanto Universitario como Alianza Lima pelean por ser los únicos dueños de la cima del Torneo Apertura.

Universitario vs. Alianza Lima en el Monumental

Como es habitual, se espera un lleno total en Ate y un operativo de seguridad especial, considerando la magnitud del enfrentamiento entre cremas e íntimos. Además, hay que mencionar que será el primer clásico para ambos técnicos, tanto en la vereda de Javier Rabanal como en el lado de Pablo Guede.

La cuenta regresiva ya empezó. Con la fecha prácticamente fijada, el clásico del fútbol peruano vuelve a encender la expectativa y promete ser uno de los partidos más determinantes del Apertura 2026, más considerando que el último fue empate sin goles, por lo que ambos saldrán sí o sí a anotar.

Guerrero y Flores jugando en el Monumental. (Foto: Gemini IA)

¿Cómo quedó el último clásico del 2025?

El último clásico entre Universitario vs. Alianza Lima fue el 24 de agosto del 2025 y fue un empate sin goles en el estadio Monumental.

¿Quién será local en el primer clásico del 2026?

Universitario será local en el primer clásico del 2026, puesto que se jugará en el Monumental en la fecha 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1.

Datos claves

El primer clásico Universitario vs. Alianza Lima 2026 se jugará el 4 o 5 de abril.

El encuentro se disputará en el Estadio Monumental por la fecha 9 del Torneo Apertura.

Será el debut en clásicos para los técnicos Javier Rabanal y Pablo Guede.

