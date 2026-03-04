Golpe de efecto en Ate. Universitario lo hizo oficial y lanzó un mensaje contundente: Matías Di Benedetto ya es peruano y disputará la temporada 2026 como jugador nacional, movimiento que impacta directamente en la planificación del plantel crema.

Publicidad

Publicidad

“Nuestro defensor Matías Di Benedetto recibió la nacionalidad peruana y disputará la temporada 2026 como futbolista nacional”, comunicó el club, confirmando una gestión que se venía trabajando y que ahora libera un cupo de extranjero en un momento clave de la Liga 1.

El zaguero argentino de 33 años no ocultó su emoción tras el trámite. “El ciudadano peruano tiene valores muy buenos. Me enorgullece cómo defiende sus raíces, la calidad humana es espectacular. La humildad y lo trabajadores que son”, expresó visiblemente conmovido.

Con esta nacionalización ya oficial, Universitario gana margen en el mercado de fichajes y fortalece su estructura para lo que viene. El movimiento no solo ordena el plantel: también envía un mensaje claro de planificación y estabilidad en la ‘U’.

Publicidad

Publicidad

Universitario hizo oficial la nacionalización de Matías Di Benedetto. (Foto: Universitario)

Matías Di Benedetto ya es peruano

Matías Di Benedetto también dejó claro que su vínculo con el país va más allá del fútbol. “Tengo muchos amigos peruanos y los quiero muchísimo. Te abre muchas puertas en el país, no solo en lo deportivo. Se vive muy bien y tengo una calidad de vida muy buena”, afirmó.

ver también Miguel Trauco a una reunión de firmar por campeón de la Liga 1 de Perú

En su mensaje más personal, el defensor remarcó el bienestar de su entorno familiar. “Le puedo dar una gran educación a mi hija. Mi familia y yo estamos muy cómodos, muy contentos y queremos seguir quedándonos mucho tiempo más”, sostuvo.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Desde cuándo puede jugar Matías Di Benedetto en Universitario como peruano?

Matías Di Benedetto ya es peruano y ahora será inscrito en la temporada 2026 de la Liga 1 como un jugador nacionalizado, bajo este contexto el defensor podría estrenarse ante Chankas en Andahuaylas en cotejo válido por la fecha 6 del Torneo Apertura el domingo 8 de marzo desde las 3:30 PM.

La ventaja que gana Universitario con la nacionalización de Matías Di Benedetto

Universitario gana una ventaja muy grande con la nacionalización de Matías Di Benedetto puesto que libera un cupo de extranjero, ya que el defensor ocupaba una plaza al ser argentino.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Matías Di Benedetto obtuvo la nacionalidad peruana y no ocupará cupo extranjero en 2026.

El defensa argentino de 33 años renovó su vínculo legal para la temporada 2026.

Universitario de Deportes liberó un cupo de jugador extranjero tras oficializarse el trámite legal.

Publicidad