Golpe de efecto en Ate. Universitario lo hizo oficial y lanzó un mensaje contundente: Matías Di Benedetto ya es peruano y disputará la temporada 2026 como jugador nacional, movimiento que impacta directamente en la planificación del plantel crema.
“Nuestro defensor Matías Di Benedetto recibió la nacionalidad peruana y disputará la temporada 2026 como futbolista nacional”, comunicó el club, confirmando una gestión que se venía trabajando y que ahora libera un cupo de extranjero en un momento clave de la Liga 1.
El zaguero argentino de 33 años no ocultó su emoción tras el trámite. “El ciudadano peruano tiene valores muy buenos. Me enorgullece cómo defiende sus raíces, la calidad humana es espectacular. La humildad y lo trabajadores que son”, expresó visiblemente conmovido.
Con esta nacionalización ya oficial, Universitario gana margen en el mercado de fichajes y fortalece su estructura para lo que viene. El movimiento no solo ordena el plantel: también envía un mensaje claro de planificación y estabilidad en la ‘U’.
Matías Di Benedetto también dejó claro que su vínculo con el país va más allá del fútbol. “Tengo muchos amigos peruanos y los quiero muchísimo. Te abre muchas puertas en el país, no solo en lo deportivo. Se vive muy bien y tengo una calidad de vida muy buena”, afirmó.
En su mensaje más personal, el defensor remarcó el bienestar de su entorno familiar. “Le puedo dar una gran educación a mi hija. Mi familia y yo estamos muy cómodos, muy contentos y queremos seguir quedándonos mucho tiempo más”, sostuvo.
¿Desde cuándo puede jugar Matías Di Benedetto en Universitario como peruano?
Matías Di Benedetto ya es peruano y ahora será inscrito en la temporada 2026 de la Liga 1 como un jugador nacionalizado, bajo este contexto el defensor podría estrenarse ante Chankas en Andahuaylas en cotejo válido por la fecha 6 del Torneo Apertura el domingo 8 de marzo desde las 3:30 PM.
La ventaja que gana Universitario con la nacionalización de Matías Di Benedetto
Universitario gana una ventaja muy grande con la nacionalización de Matías Di Benedetto puesto que libera un cupo de extranjero, ya que el defensor ocupaba una plaza al ser argentino.
