La Federación Peruana de Vóley (FPV) aceptó el reclamo presentado por Circolo Sportivo Italiano y le asignó los tres puntos del encuentro ante la Universidad San Martín, luego de comprobarse que el equipo rival alineó de manera irregular a cuatro jugadoras extranjeras durante la octava fecha de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley.

La periodista Raquel Stolar informó la decisión a través de su cuenta personal de Twitter. En la publicación señala que, aunque el máximo ente regulador del vóley nacional falló a favor del club de Pueblo Libre, el elenco ‘santo’ tiene un plazo de dos días para presentar apelación y solicitar la revisión del fallo.

“¡Los puntos irán para Circolo! La FPV declara fundado el reclamo y le entrega los puntos que perdió ante USM. La USM tiene 48 horas para apelar la decisión”, escribió la mencionada comunicadora.

¿Cuál fue el error que cometió la San Martín ante Circolo?

San Martín logró una importante victoria frente a Circolo, lo que le permitió mantenerse entre los primeros puestos de la Liga Peruana de Vóley. El equipo de Santa Anita estuvo cerca de ceder ante un marcador adverso de dos sets, pero consiguió darle vuelta al partido y quedarse con el triunfo.

No obstante, la jornada también estuvo marcada por una polémica debido a un error en la dirección técnica. Y es que al final del cuarto set, el entrenador Guilherme Schmitz hizo ingresar a la estadounidense Sophia Kruczko por Angélica Aquino. A lo que Aixa Vigil advirtió de inmediato que esto generaba una infracción, al sumar cuatro jugadoras extranjeras en cancha.

Al notar el error, el brasileño retiró a Kruczko y volvió a poner a Aquino en cancha. Mientras tanto, desde el banco de Circolo, el entrenador Marcos Blanco se mostró sereno y esbozó una ligera sonrisa.

San Martín ganó por 3-2, pero el cuerpo técnico de su rival de turno presentó un reclamo formal en la planilla del partido. La capitana Eugenia Nosach, junto al delegado del equipo, llevó la impugnación del resultado ante la mesa de control.

El precedente que generó el error de Alianza Lima

Considerando el precedente del partido entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, donde el cuadro ‘crema’ presentó un reclamo por la alineación indebida de cuatro extranjeras en el conjunto ‘blanquiazul’, todo apunta a que la decisión de la Federación Peruana de Vóley se mantendría a favor de Circolo Sportivo Italiano a pesar de la apelación que seguramente realizará la San Martín.

