Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras el USMP 3-2 Universitario

En el Coliseo Miguel Grau del Callao simplemente se vivió un partidazo en la Liga Peruana de Vóley. Por la jornada número 4 se vivió un duelo de alto impacto, que terminó en un quinto set de infarto entre Universitario vs. San Martín. Dos cuadros que se han vuelto protagonistas en este certamen.

Las ‘Pumas’ comenzaron muy intensas, jugando con mucha garra cada uno de los sets. El primero tuvieron problemas, pero consiguieron imponerse por 22 a 25, mientras que en el segundo lo hicieron por un 25 a 20. Esto hacía pensar que el partido ya lo tenían más que dominado y ganarían con suma facilidad.

Pero no contaban con el renacer del cuadro ‘Santo’. En el tercer set lo hicieron muy bien, logrando imponerse por 25 a 22, mientras que el cuarto terminaron por superar a la ‘U’ con un contundente 25 a 14. Acá el escenario cambió por completo y el favoritismo pasó a ser del cuadro de la ‘Muela’.

En el quinto set la historia no cambió mucho, con una nueva superioridad de la San Martín. Club que terminó imponiéndose por 15 a 7, ganando un partido que en un comienzo parecía perdido por como estaban yendo las cosas.

¿Cómo se mueve la tabla de posiciones?

Después de la victoria de la San Martín, la tabla de posiciones se pone más candente en la parte alta. En donde se va emparejando todo y se termina el invicto de las ‘cremas’.

# Equipos Puntos 1 Alianza Lima 12 2 San Martín 11 3 Universitario 10 4 Géminis 6 5 Rebaza Acosta 6 6 Club Atlético Atenea 6 7 Olva Latino 4 8 Regatas Lima 3 9 Circolo Sportivo Italiano 3 10 Deportivo Wanka 3 11 Deportivo Soan 1 12 Kazoku No Perú 1

