¿Zambrano y Trauco a la Selección Peruana? Sport Boys confirmó que la FPF intercedió por ellos

Sport Boys está muy cerca de concretar los polémicos fichajes de Carlos Zambrano y Miguel Trauco. Pese a que ambos futbolistas rescindieron con Alianza Lima debido a que están involucrados en un caso de abuso sexual, el conjunto del Callao apuesta por sus llegadas. En este sentido, hubo un protagonista impensado en las negociaciones, la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

A falta de algunos detalles, Carlos Zambrano y Miguel Trauco estarían cerca de ser refuerzos de Sport Boys del Callao. Una vez que se lleguen a los acuerdos definitivos, se unirán al plantel rosado en busca de mejorar la pobre imagen de este inicio de 2026. Jean Deza también se uniría como posible fichaje.

Hay mucha controversia alrededor de las figuras de Zambrano y Trauco. La investigación por abuso sexual en un hecho ocurrido en Montevideo, Uruguay, durante la pretemporada de Alianza Lima, continúa en curso. Al conjunto rosado le cuestionan que haya decidido contratarlos, más allá de poner algunas cláusulas protectoras ante las investigaciones de la Justicia.

FPF intercedió por Zambrano y Trauco ¿para que vuelvan a la Selección Peruana?

Así como el acuerdo parece inminente, desde Sport Boys reconocieron que hubo incidencia de parte de la Federación Peruana de Fútbol. El Gerente Deportivo Mario Flores, en diálogo con TV Perú Deportes, confirmó que hubo una comunicación de parte del organismo para favorecer la llegada de ambos futbolistas.

“Me parece que el profesor (Mano) Menezes tiene en cuenta a uno de ellos o a los dos, entonces es importante que puedan tener continuidad“, dijo Flores. Así como lo dijo en su conferencia de prensa de presentación, el nuevo DT de la Selección Peruana quiere contar con todos los futbolistas posibles.

Según reveló el Gerente Deportivo de Sport Boys, el administrador Martín Noriega tuvo conversaciones con el Director General de Fútbol de la FPF, Jean Ferrari, por la llegada de los dos exjugadores de Alianza Lima.

¿Cuándo firman Carlos Zambrano y Miguel Trauco en Sport Boys?

Se espera que las situaciones de Carlos Zambrano y Miguel Trauco puedan quedar resuelta para el próximo fin de semana. Por lo tanto, en caso de que así suceda, se espera que puedan firmar su contrato a principios de la próxima semana.

