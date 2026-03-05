Así se jugará la Fecha 6 del Torneo Apertura 2026: partidos, horarios y canales de TV

El fútbol peruano vuelve a vivirse el fin de semana y en el marco de la fecha 6 del Torneo Apertura 2026 tendremos muy buenos partidos que desde la previa empiezan a paralizar a las distintas hinchadas. Es por ello que a continuación podrás conocer toda la programación, los horarios y los canales de televisión en donde podrás gozar todos estos encuentros.
Justamente, hablando de los partidos que se vienen en las próximas horas, uno de los más atractivos es el que sostendrán Los Chankas vs. Universitario de Deportes en el Estadio Los Chankas de Andahuaylas. En un escenario de altura y con un equipo local que es uno de los punteros, los merengues no la tendrán nada fácil en una plaza bastante complicada para cualquiera.
Entre otro de los duelos más llamativos de la fecha 5 del Torneo Apertura 2026, no podemos perder de vista el que jugarán Alianza Lima vs. FBC Melgar en el Estadio Alejandro Villanueva. Con el regreso de Juan Reynoso a Matute, el cual seguramente será complicado para los arequipeños, son los blanquiazules quienes requieren del triunfo para seguir en el liderato del campeonato.
Programación de la Fecha 6 del Torneo Apertura 2026
Viernes 6 de marzo
- Atlético Grau vs. FC Cajamarca | 15:30 | Estadio Campeones del 36
Sábado 5 de marzo
- CD Moquegua vs. Sport Huancayo | 11:00 | Estadio 25 de Noviembre
- Comerciantes Unidos vs. UTC | 13:15 | Estadio Juan Maldonado Gamarra
- Sporting Cristal vs. Alianza Atlético | 15:30 | Estadio Alberto Gallardo
- Cusco FC vs. Deportivo Garcilaso | 19:00 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
Domingo 8 de marzo
- ADT vs. Juan Pablo II | 13:15 | Estadio Unión Tarma
- Los Chankas vs. Universitario de Deportes | 15:30 | Estadio Los Chankas
Lunes 9 de marzo
- Cienciano vs. Sport Boys | 17:30 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
- Alianza Lima vs. FBC Melgar | 20:30 | Estadio Alejandro Villanueva
¿Dónde ver los partidos de la Fecha 6 del Torneo Apertura 2026?
La fecha 6 del Torneo Apertura 2026, al igual que todos los partidos del balompié nacional, se transmite oficialmente por medio de la plataformas de ‘L1 MAX‘ y ‘L1 Play‘. Además, gracias a ‘Bolavip Perú‘ podrás seguir todas las incidencias de los mejores encuentros gracias al clásico minuto a minuto.
Así va la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026
|#
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|PUNTOS
|1
|Alianza Lima
|5
|4
|1
|0
|6
|2
|4
|13
|2
|Universitario
|5
|3
|2
|0
|8
|4
|4
|11
|3
|Los Chankas
|5
|3
|2
|0
|8
|5
|3
|11
|4
|UTC
|5
|3
|1
|1
|8
|5
|3
|10
|5
|FBC Melgar
|5
|3
|0
|2
|10
|6
|4
|9
|6
|Cienciano
|5
|2
|1
|2
|11
|8
|3
|7
|7
|Sport Huancayo
|5
|2
|1
|2
|7
|6
|1
|7
|8
|Comerciantes Unidos
|5
|2
|1
|2
|7
|7
|0
|7
|9
|Juan Pablo II
|5
|2
|1
|2
|8
|13
|-5
|7
|10
|Alianza Atlético
|5
|1
|3
|1
|2
|2
|0
|6
|11
|Sporting Cristal
|5
|1
|2
|2
|7
|7
|0
|5
|12
|FC Cajamarca
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|13
|Deportivo Garcilaso
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|14
|Sport Boys
|5
|1
|2
|2
|2
|3
|-1
|5
|15
|ADT
|5
|1
|2
|2
|3
|5
|-2
|5
|16
|Cusco FC
|5
|1
|1
|3
|5
|6
|-1
|4
|17
|CD Moquegua
|5
|1
|1
|3
|3
|8
|-5
|4
|18
|Atlético Grau
|4
|0
|1
|3
|1
|5
|-4
|1
DATOS CLAVES
- Alianza Lima llega como líder del Torneo Apertura 2026 con 13 puntos en cinco partidos.
- El duelo entre Los Chankas y Universitario se jugará el domingo 8 de marzo en Andahuaylas.
- La Fecha 6 del torneo nacional iniciará este viernes 6 de marzo con el Atlético Grau vs. FC Cajamarca.