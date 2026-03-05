Así se jugará la Fecha 6 del Torneo Apertura 2026: partidos, horarios y canales de TV

El fútbol peruano vuelve a vivirse el fin de semana y en el marco de la fecha 6 del Torneo Apertura 2026 tendremos muy buenos partidos que desde la previa empiezan a paralizar a las distintas hinchadas. Es por ello que a continuación podrás conocer toda la programación, los horarios y los canales de televisión en donde podrás gozar todos estos encuentros.

Justamente, hablando de los partidos que se vienen en las próximas horas, uno de los más atractivos es el que sostendrán Los Chankas vs. Universitario de Deportes en el Estadio Los Chankas de Andahuaylas. En un escenario de altura y con un equipo local que es uno de los punteros, los merengues no la tendrán nada fácil en una plaza bastante complicada para cualquiera.

Entre otro de los duelos más llamativos de la fecha 5 del Torneo Apertura 2026, no podemos perder de vista el que jugarán Alianza Lima vs. FBC Melgar en el Estadio Alejandro Villanueva. Con el regreso de Juan Reynoso a Matute, el cual seguramente será complicado para los arequipeños, son los blanquiazules quienes requieren del triunfo para seguir en el liderato del campeonato.

Programación de la Fecha 6 del Torneo Apertura 2026

Viernes 6 de marzo

Atlético Grau vs. FC Cajamarca | 15:30 | Estadio Campeones del 36

Sábado 5 de marzo

CD Moquegua vs. Sport Huancayo | 11:00 | Estadio 25 de Noviembre

Comerciantes Unidos vs. UTC | 13:15 | Estadio Juan Maldonado Gamarra

Sporting Cristal vs. Alianza Atlético | 15:30 | Estadio Alberto Gallardo

Cusco FC vs. Deportivo Garcilaso | 19:00 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Domingo 8 de marzo

ADT vs. Juan Pablo II | 13:15 | Estadio Unión Tarma

Los Chankas vs. Universitario de Deportes | 15:30 | Estadio Los Chankas

Lunes 9 de marzo

Cienciano vs. Sport Boys | 17:30 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Alianza Lima vs. FBC Melgar | 20:30 | Estadio Alejandro Villanueva

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

¿Dónde ver los partidos de la Fecha 6 del Torneo Apertura 2026?

La fecha 6 del Torneo Apertura 2026, al igual que todos los partidos del balompié nacional, se transmite oficialmente por medio de la plataformas de ‘L1 MAX‘ y ‘L1 Play‘. Además, gracias a ‘Bolavip Perú‘ podrás seguir todas las incidencias de los mejores encuentros gracias al clásico minuto a minuto.

Así va la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Alianza Lima 5 4 1 0 6 2 4 13 2 Universitario 5 3 2 0 8 4 4 11 3 Los Chankas 5 3 2 0 8 5 3 11 4 UTC 5 3 1 1 8 5 3 10 5 FBC Melgar 5 3 0 2 10 6 4 9 6 Cienciano 5 2 1 2 11 8 3 7 7 Sport Huancayo 5 2 1 2 7 6 1 7 8 Comerciantes Unidos 5 2 1 2 7 7 0 7 9 Juan Pablo II 5 2 1 2 8 13 -5 7 10 Alianza Atlético 5 1 3 1 2 2 0 6 11 Sporting Cristal 5 1 2 2 7 7 0 5 12 FC Cajamarca 5 1 2 2 7 8 -1 5 13 Deportivo Garcilaso 5 1 2 2 5 6 -1 5 14 Sport Boys 5 1 2 2 2 3 -1 5 15 ADT 5 1 2 2 3 5 -2 5 16 Cusco FC 5 1 1 3 5 6 -1 4 17 CD Moquegua 5 1 1 3 3 8 -5 4 18 Atlético Grau 4 0 1 3 1 5 -4 1

DATOS CLAVES