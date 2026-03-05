Alianza Lima podría sufrir una dura pérdida a pocos días del inicio de los Playoffs de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026. Es que desde Brasil aseguran que el entrenador Facundo Morando podría dirigir a Fluminense de la Superliga Brasilera de Voleibol Femenino.

Desde un portal de Instagram conocido como Portal Vólei, hablan de la posibilidad de que Facundo Morando sea opción para dirigir a Fluminense. Aunque, aclararon que todavía no hay negociaciones en curso. De todas maneras, esto trasciende en un momento clave de la temporada en Perú.

El entrenador argentino busca llevar a Alianza Lima a su primer tricampeonato nacional en el vóley femenino. Actualmente, es líder de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 con 49 puntos y 17 victorias a falta de una fecha para el final de la fase 2 y camino a los Playoffs.

¿Qué dicen desde Brasil sobre Facundo Morando?

Desde Brasil aseguran que Facundo Morando “debería ser el próximo técnico de Fluminense”, equipo que actúa en la Superliga Brasileña y, en estos momentos, está en el sexto lugar, lejos del líder del certamen Gerdau Minas.

Facundo Morando podría dirigir a Fluminense (Instagram @portalvolei).

La mencionada fuente destacó la experiencia del entrenador argentino. Comentó que actualmente dirige a Alianza Lima, pero que también hizo lo propio en la Selección Argentina.

“Si se confirma la negociación, será un gran salto en su carrera como entrenador“, destacaron. Por lo cual, habrá que esperar por el futuro del argentino, sobre todo en momentos de la definición de la Liga Peruana de Vóley y, luego, de sus participaciones en el Mundial de Clubes (2025) y en los Sudamericanos (2025 y 2026).

Alianza Lima es líder de la Liga Peruana de Vóley 2025-26

Alianza Lima es uno de los candidatos al título de la Liga Peruana de Vóley 2025-26. Actualmente, es líder con 49 puntos y 17 victorias en la fase 2 del certamen. Disputará la última fecha de esta etapa ante Deportivo Soan el próximo domingo.

Una vez que termine la fase 2 se disputarán los Playoffs. Es posible que las ‘Blanquiazules’ podrían volver a enfrentar a Deportivo Soan que, actualmente, está en el octavo lugar. Rebaza Acosta y Olva Latino podrían superarlo.

