Se confirma nuevo equipo para Carlos Zambrano y Miguel Trauco: los detalles

Luego de varias idas y vueltas en distintas informaciones, el día de hoy se pudo conocer que Carlos Zambrano y Miguel Trauco están totalmente listos para volver a competir en el fútbol peruano. Así es, Sport Boys será el nuevo destino de ambos jugadores que luego de ser separados de Alianza Lima por temas de indisciplinas deberán demostrar que aún pueden seguir vigentes.

Fuente: Bolavip.

Si bien durante las últimas horas se hablaba de que habían reuniones entre las partes implicadas, además de que los protagonistas contaban con algunos intereses de otros lados desde hace algún tiempo, fue Gustavo Peralta quien esta tarde confirmó que Carlos Zambrano y Miguel Trauco vestirán la camiseta de Sport Boys en lo que resta de esta temporada 2026.

“Por decisión y convencimiento de la administración liderada por Martín Noriega, Mario Flores formalizará el contrato para que Miguel Trauco y Carlos Zambrano se conviertan en nuevos jugadores de Sport Boys en las próximas horas. El club les propuso un contrato hasta fin de año y ahora solo falta que se concrete para que los jugadores acepten todas las condiciones ofrecidas, no estamos hablando de lo económico”; detalló Gustavo Peralta en el programa ‘Hablemos de MAX‘.

Adicional a dicha revelación, el comunicador contó que existen ciertas medidas de Sport Boys para luego no ser sorprendidos. “Martín Noriega se ha dedicado a hacer una protección directa al club. Por lo tanto, el interés de Miguel Trauco y Carlos Zambrano por jugar en Boys está presente. Solo falta la formalización del contrato. Son condiciones con las que los jugadores deben estar de acuerdo, ya que por lo demás todo está bien”.

¿Cuál es la situación actual de Sport Boys en el Torneo Apertura 2026?

Sport Boys no la pasa tan bien en el Torneo Apertura 2026. En cinco fechas disputadas hasta el momento, el equipo rosado tan solo ha conseguido un triunfo y ha acumulado 5 puntos de 15 posibles. Igualaron 1-1 ante Los Chankas, perdieron 1-0 frente a ADT de Tarma, vencieron 1-0 a Atlético Grau, cayeron 1-0 contra Alianza Lima en Matute y empataron 0-0 ante CD Moquegua en el Callao.

Fuente: Sport Boys.

Es más, durante las últimas horas se ha comentado que el entrenador Jaime de la Pava estaría peligrando su estadía al mando de Sport Boys debido a malos resultados sin muchas respuestas en el juego del equipo. Dicho esto, jugadores como Carlos Zambrano y Miguel Trauco llegarán al Callao para darle un nuevo aire de jerarquía y categoría al vestuario, así que tan solo se espera la confirmación oficial para que formen parte de la plantilla.

